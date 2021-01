Andreas Sander holt in Kitzbühel 45 Abfahrtspunkte

Ennepetal/Kitzbühel. Als Fünfter bester Deutscher im Abbruch-Rennen. Schwere Stürze von Max Franz aus Österreich und dem US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle.

Andreas Sander hat in der Wengen-Abfahrt, die am Freitag, 22. Januar, auf der Hahnenkamm-Piste in Kitzbühel ausgetragen wurde, 45 Weltcuppunkte erreicht. Mit dem 5. Platz, er wurde damit wieder bester DSV-Fahrer, zeigte sich der Ennepetaler Skirennfahrer zufrieden. "Ich habe noch kleinere Fehler gemacht, da sind noch einige Zehntelsekunden drin", sagt der 31-Jährige am ZDF-Mikrofon, als er noch nicht wusste, dass das Rennen abgebrochen werden musste. Die kleinen Fehler will Sander am Samstag, 23. Januar, ab 11.30 Uhr abstellen, wenn auf der "echten Streif" in Kitzbühel die reguläre Abfahrt gestartet wird.

Sander war mit der Startnummer sechs unterwegs. Im Ziel landete er auf Platz drei. Doch mit dem direkt hinter ihm startenden Österreicher Matthias Mayer sowie dem Italiener Dominik Paris aus Südtirol war der Podestplatz verloren. "Er ist reif für einen Podestplatz", hatte im Vorfeld noch ZDF-Reporter Michael Pfeffer gesagt und Andreas Sander einmal mehr als Edeltechniker bezeichnet. ZDF-Experte Marco Büchel aus Liechtenstein bescheinigte dem "schnellsten Flachlandtiroler weltweit" die Form seines Lebens - was Sander im späteren Interview auch bestätigte. "Meine Körpersparche ist zu achzig Prozent okay", so der Ennepetaler.

Die Streif ruft am Samstag

Andreas Sander machte auch seine Vorfreude auf die Streif am heutigen Samstag deutlich. "Diese Strecke ist einzigartig, da kommt keine Piste der Welt ran", so der Fahrer der Skigemeinschaft Ennepetal. Um 11.30 Uhr sind die ersten Abfahrs-Starts anberaumt. Am Sonntag, 24. Januar, geht es um 10.20 Uhr um Weltcup-Punkte im Super G auf der Hahnenkamm-Piste.

Dramatische Stürze auf Hahnenkamm-Piste

Dann mit hoffentlich weniger oder keine dramtischen Stürze. Denn am Freitag musste gleich mehrmals der Hubschrauber kommen, um gestürzte und schwer verletzte Skirennfahrer abzutransportieren. Mit Max Franz aus Österreich und dem US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle hatte es zwei Favoriten des Rennens und des Weltcups erwischt. Überdies gab es wegen der böigen Winde eine Unterberechung, die schließlich in den Abbruch führte. Der Franzose Nicolas Rafford war mit der Startnummer 30 der letzte Fahrer, der auf die Hahnenkamm-Piste am Freitag durfte.

