Andreas Sander rutscht und landet in Bormio auf Platz 20

Ennepetal/Bormio Ein kleiner Fehler kurz vor dem Finish hat eine bessere Zeit und einen besseren Platz verhindert. So lief der Super G.

Ein kleiner, fast nicht zu bemerkender Ausrutscher kurz vor dem Ziel. Das hat entscheidende zehntel Sekunden gekostet und somit eine gute Platzierung. Beim Super G im italienischen Bormio musste sich der Ennepetaler Skirennfahrer Andreas Sander mit dem 20. Platz begnügen. Mit 2,15 Sekunden Rückstand auf den siegreichen US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle. Aus dem DSV-Team waren Romed Baumann als Siebter (1,45 Sekunden hinter dem Sieger) und Simon Jocher (15. Platz; plus 1,85 Sekunden) besser. Josef Ferstl landete auf der anspruchsvollen Stelvio-Piste auf Rang 21. https://www.wp.de/staedte/ennepetal-gevelsberg-schwelm/iframe-newsletter-wp-ennepetal-id228263635.html

ZDF-Experten trauen Sander Podestplatz zu

Durch seinen bisherigen Leistungen, die der 31-Jährige zum sowie kurz vor Weihnachten im italienischen Gröden geleistet hatte, bekam der Mann mit der Startnummer drei etliche Vorschusslorbeeren. ZDF-Reporter Michael Pfeffer und der TV-Experte Marco Büchel trauten Sander einiges zu. "Er ist in großartiger Form. Vielleicht reicht es diesmal für einen Podestplatz", so Büchel, mehrfacher Olympia-Teilnehmer für Liechtenstein.

Immerhin elf Punkte gewonnen

In den ersten Kurven auf der Stelvio gab es erste "Querrutscher, die Zeit kosten", so ZDF-Mann Pfeffer. Doch das deutete keineswegs auf eine schlechte Zeit oder Platzierung hin. Denn Büchel stellte klar: "Der Andy fährt super gut. Er hat super die Linie getroffen." Die Top-Geschwindigkeit von 126,87 Kilometer pro Stunde lag nur minimal hinter der des bis dato führenden Franzosen Alexis Pinturault, der am Ende Rang zwölf erreichte. Doch von Fahrer zu Fahrer wurde Andreas Sander durchgereicht. Bei Platz 20 war schließlich schluss. Immerhin sorgt diese Platzierung für weitere elf Punkte auf der Habenseite.

Mittwoch, 11.30 Uhr, geht es mit der Abfahrt weiter

Am Mittwoch, 30. Dezember, hat Sander die Chance, einiges wieder gut zu machen. Um 11.30 Uhr startet in Bormio die Abfahrt der Weltcup-Herren. Nach einer kleinen Pause geht es am 15. Januar weiter, wenn auf der Laubhornpiste in Wengen/Schweiz Training, Super G und Abfahrt wieder auf dem Plan stehen.

