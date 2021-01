Ante Vukas: Ein echter Profi für die TG Voerde

Ennepetal Ante Vukas trainiert künftig die Torhüter der TG Voerde. Der Ex-Profi hält mentales Training für einen wichtigen Erfolgsbaustein.

Die Handball-Landesligisten der TG Voerde bekommen in der nächsten Saison Unterstützung von einem echten Profi: Ante Vukas, der als Torwarttrainer kommt. Der in der Nähe von Split aufgewachsene Kroate begann mit 16 Jahren seine Profi-Karriere, wurde 2009 Junioren-Weltmeister mit der kroatischen Nationalmannschaft und setzte im deutschen Seniorenbereich schließlich Akzente bei TuSEM Essen und dem Leichlinger TV in den obersten Leistungsriegen. Seit 2017 steht er bei den Drittligisten der SGSH Dragons in Schalksmühle im Kasten. Der Familienvater hatte bei Hans-Peter Müller, der die Voerder Jungs auch in der kommenden Saison auf Trab halten wird, einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Müller, der vor seiner Station bei Voerde auf der Trainerbank der Dragons saß, wollte vor allem den Ennepetaler Torhütern eine neue Inspiration geben. Genau diese soll von dem bescheidenen Vukas kommen, mit dem er auch nach seiner Zeit in Schalksmühle regen Kontakt hielt. Vukas kündigt an: „Ich denke das Wichtigste, was ich mit den Jungs machen muss, sind keine speziellen Übungen. Ich muss ihnen beibringen, an sich zu glauben und Selbstvertrauen zu haben.“ Selbstvertrauen sei essenziell und daher „das Wichtigste für einen Torwart“.

Vukas will mit Erfahrung helfen

Sobald das Team wieder gemeinsam den Ball durch die Halle schießen darf, wird sich Vukas daher vor allem einer psychologischen Vorgehensweise bedienen und den Brüdern Tim und Nick Fabiunke sowie Josch Jarosch zwischen den Pfosten mit seiner Expertise zur Seite stehen. Der 30-Jährige habe in seiner Profi-Karriere schon so einige Belastungsproben und zerreißende Nervosität weggesteckt. Von seiner Erfahrung sollen dann auch die drei Voerder und natürlich auch das ganze Team um Kapitän Fabian Riebeling in der Saison zehren.

Bei den zwischenzeitlichen Lockerungen im Herbst konnten sich beide Seiten einen ersten Eindruck voneinander verschaffen. „Ich habe gesehen, dass die Jungs Potenzial haben“, erinnert sich Ante Vukas an die erste Begegnung in der Halle am Reichenbach-Gymnasium. „Ich hatte einen positiven Eindruck, aber ich kann erst mehr sagen, wenn wir uns öfter gesehen haben.“ Vonseiten der Jungs kam eine ähnliche Resonanz. Torhüter Tim Fabiunke resümiert: „Ante wirkte bei unserer ersten Begegnung sehr sympathisch. Ich spreche für uns drei, wenn ich sage, dass wir uns auf das gemeinsame Training freuen. Wir werden von seiner Erfahrung bestimmt profitieren können.“

Zielstrebiges Wesen

Ihre Erwartungen an den ehemaligen Profi, der sich durch ein sehr umgängliches, aber auch zielstrebiges Wesen auszeichnet, sind hoch. Wann es zu einem nächsten Aufeinandertreffen kommen wird, bleibt abzuwarten. In der Saison 2021/22 sollen die beiden Fabiunkes und Jarosch dann auf seine Expertise bauen.

Für Ante Vukas wird seine Tätigkeit in der Klutertstadt eine ganz neue Erfahrung sein, denn eine Seniorenmannschaft habe er noch nie unter seine Fittiche genommen. „Bisher war ich nur Trainer für Jugendmannschaften“, gibt er zu und denkt an die Kids bei seinem aktuellen Verein, den SGSH Dragons. „Ich habe aber jahrelang die Arbeit von anderen Towarttrainern verfolgt und habe ja selber auch schon einiges an Erfahrung auf dem Spielfeld.“ Mit Berücksichtigung seiner eigenen Trainingseinheiten, die in der alljährigen Vorbereitung im Sommer auch durch Trainingscamps ergänzt werden, wird Vukas auch in den Trainingsplan der Voerder einsteigen, wenn es denn unter Corona-Umständen wieder möglich sein wird.

