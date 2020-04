Bald wieder Paintball in Ennepetal?

Ennepetal Die Anlage von Paintball Revolution an der Kölner Straße steht zurzeit still. Ab dem 6. Mai sollen dort wieder die Farbkugeln fliegen.

Die Corona-Pandemie nagt an den heimischen Betrieben und Sportstätten, so auch an der Paintball-Anlage „Paintball Revolution“ an der Kölner Straße in Ennepetal. Die Gruppe „Play Paintball“ betreibt insgesamt fünf Anlagen, unter anderem auch die „Delta Operations“ in Hagen. Eine Anlage in Wipperfürth, die sie erst im Mai vergangenen Jahres übernommen hatte, musste jetzt dem Coronavirus bereits Rechnung tragen und bleibt dauerhaft geschlossen. In Ennepetal soll aber möglichst bald wieder geöffnet werden.

Auf einem 2800 Quadratmeter großen Outdoor-Spielfeld mit vielen Hindernissen kann man sich austoben. In der Regel treten zwei Teams gegeneinander an, die sich in Schutzrüstung gegenseitig mit Farbkugeln abschießen. Wer in einer Runde getroffen wird, scheidet aus. Das Team, das in einer Runde das gegnerische Team komplett abschießt – im Fachjargon heißt das markiert – gewinnt. Dabei kommt es unter anderem auf Kondition, taktisches Geschick und natürlich auf Treffsicherheit an.

Kostentreiber Miete

Seit einigen Wochen steht die Anlage an der Kölner Straße kurz vor dem Kruiner Tunnel und der Stadtgrenze zu Gevelsberg aber still. „Wir haben gar keine Einnahmen mehr. Wir haben die Soforthilfen in Anspruch genommen, die waren schnell da. Aber das war nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Stadt Ennepetal ist unser Verpächter, die kommt uns da entgegen, wir konnten die Miete erst einmal stunden. Das ist natürlich nicht bei allen Anlagen so“, schildert Play-Paintball-Geschäftsführer Niklas Bober. Versicherungen, Strom, Instandhaltung oder Leasingverträge – all diese Kosten fallen an. Die Miete sei aber der größte Kostentreiber. Die Mitarbeiter seien zurzeit in Kurzarbeit.

Niklas Bober geht davon aus, dass die Anlage am 6. Mai wieder öffnen kann. Hundertprozentig sicher ist er sich dabei aber nicht: „Es kann natürlich sein, dass am 3. Mai seitens der Bundesregierung wieder alles verlängert wird.“ Darüber hinaus sei das Unternehmen mit Ordnungsämtern in Kontakt getreten, weil der Betreiber das Ansteckungsrisiko beim Paintball als sehr gering einschätzt. Alles findet unter freiem Himmel statt und Paintball ist ein Nullkontaktsport, der körperliche Kontakt ist schon laut Regelwerk untersagt. Eine Vollgesichtsmaske ist beim Spielen Pflicht.

Dazu findet Paintball je nach Format nur mit sechs oder zehn Spielern statt. Jeder Spieler hat laut der Deutschen Paintballliga (DPL) im Schnitt 80 Quadratmeter Spielfläche für sich alleine. Auch Risikogruppen seien nicht betroffen, erklärt Niklas Bober: „Unsere Kunden sind in der Regel jünger und körperlich gesund – Paintball ist ja auch sehr anstrengend.“ Die DPL errechnet ein Durchschnittsalter von etwa 33 Jahren.

Ganze Sportart leidet

Play Paintball hat jetzt mit der DPL eine Initiative ins Leben gerufen, die beim Paintball weitere spezielle Hygienemaßnahmen implementiert. So sollen Anmeldungen nur noch digital stattfinden, das Personal soll mit Handschuhen, Mundschutz und Plexiglasvorrichtungen geschützt werden. Neben besonderen Hygienemaßnahmen soll es erstmal keine Zuschauer mehr geben und für jedes Team werden neben dem Feld eigene, baulich getrennte Bereiche erstellt.

So hofft Niklas Bober, dass in Ennepetal bald wieder die Farbkugeln durch die Gegend fliegen. Auch sei die momentane Situation für die gesamte Sportart alles andere als leicht: „Die Sportart leidet momentan auch ordentlich darunter. Dadurch, dass Paintball so ein Nischensport ist, heißt es auch für die Hersteller, dass sie von jetzt an einen großen Umsatzeinbruch haben. Es gibt fünf oder sechs Hersteller, die nur Paintball-Produkte machen. Das hängt da auch alles mit dran.“

Infobox: Spannungen abbauen und Psyche stärken

Wer in Ennepetal Paintball spielen möchte, findet Informationen auf der Website www.playpaintball.de/revolution

Paintball erfreut sich immer größerer Beliebtheit, so gibt es in Deutschland von der Bezirks- bis zur Bundesliga schon neun Ligen, in denen Mannschaften gegeneinander antreten. Deutschland hat zurzeit die größte Paintball-Liga weltweit.

Da gänzlichen in Gruppen gespielt wird, unterstützt Paintball das Teambuilding und eignet sich daher auch gut für Firmenevents.

Positive Effekte auf die Gesundheit gibt es natürlich auch - neben der sportlichen Aktivität soll Paintball auch Spannungen abbauen und psychologischen Problemen vorbeugen.