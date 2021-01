Baseball: Für Marigny keine Frage des Standorts

Ennepetal/New Jersey Nicholas Marigny wird nächste Saison den Kader der Ennepetal Raccoons ergänzen. Sein Talent verschlug ihn schon in verschiedene Länder.

Schon Anfang März wird Nicholas Marigny die Reise über den großen Teich antreten. In New Jersey wird er ins Flugzeug steigen und die USA hinter sich lassen. Wenn er aussteigt, betritt er erstmals deutschen Boden, da ein neues Abenteuer auf den neugierigen Baseballspieler wartet – bei den Ennepetal Racoons. Von Hemmungen oder Angst? Keine Spur, erklärt der 27-Jährige: „Ennepetal wird zwar etwas komplett anderes sein als New Jersey, aber ich war noch nie eine Person, die sich davor gescheut hat, aus der Komfortzone zu treten oder Angst davor hatte, neue Erfahrungen zu machen.“ Bereits im Jahr 2019 zog es den ursprünglich aus den Südstaaten stammenden Marigny ins nicht allzu weit entfernte Mexiko. Dort stellte er sein Können für eine Saison unter Beweis und begab sich daraufhin nach New Jersey, wo er mit dem College-Team der Jackson State University auf dem Diamantfeld sehr erfolgreich war und sogar die zu dem Zeitpunkt beste Mannschaft des Landes schlug. Auch in der Can-Am League, einer unabhängigen Liga aus kanadischen und amerikanischen Teams des Nordostens der USA, eiferte er bereits mit.

Der anstehende Tapetenwechsel bedeutet zwar, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten den Rücken zu kehren und in das ruhige Ennepetal zu ziehen, dennoch könne Nicholas Marigny den Antritt seiner Reise kaum noch erwarten. „Ich freue mich einfach darauf, wieder richtig Baseball spielen zu können, vor allem da die letzte Saison so verkürzt wurde. Ich habe Bock mich wieder auf dem Feld zu bewegen und die anderen Spieler der Raccoons kennenzulernen“, so Marigny begeistert. Mit Blick auf den Wechsel des Kontinents, stand natürlich auch die Frage nach dem Wetter im Raum. An die Temperaturen in New Jersey musste sich der im Bundesstaat Louisiana aufgewachsene Nicholas Marigny im wahrsten Sinne zunächst akklimatisieren, wie er erzählt: „Ich komme aus dem warmen Süden, da gibt es keinen Winter“, verweist er auf seinen Heimatort New Orleans. „Die Kälte in New Jersey war erstmal ein Schock für mich und ich musste mich daran gewöhnen“, gibt Marigny mit einem Lachen zu. Das hiesige Klima werde bei seiner Ankunft im März daher wohl kein Problem für den weltoffenen Amerikaner darstellen. Der Standort sei bei der Austragung seiner Leidenschaft sowieso Nebensache, wie er erklärt: „Es war immer ein Traum für mich, in verschiedenen Ländern Baseball spielen zu können. Baseball hat mich schon an so viele verschiedene Orte gebracht. Wenn man mir sagt, ich darf Baseball spielen, ist mir egal wo das ist.“

Kontakt über Transfer-Website

So wird Nicholas Marigny in knapp zwei Monaten sein neues Team und seinen neuen Wohnort kennenlernen. Der Kontakt zu den Raccoons wurde über eine Transfer-Website hergestellt, auf der er ein Spielerprofil geschaltet hat. Nachdem der Betreiber der Website ihn über das Interesse der Raccoons um Chef-Coach Achim Hilger informiert hatte, wurden noch ein paar Videos mit Spielsequenzen verschickt und die Interessenten aus Ennepetal waren überzeugt und der Transfer somit geritzt. Als flexibler Utility-Spieler soll Marigny auf verschiedenen Defensiv-Positionen eingesetzt werden, unter anderem auf dem Shortstop und der Second Base. Seine Erwartungen für die Zeit bei den Raccoons? „Ich gehe davon aus, dass wir eine echt gute Saison haben werden, nach allem, was ich schon von dem Verein gehört habe“, sagt er. Um die spielerische Qualität seiner neuen Mannschaftskollegen hegt er keinen Zweifel: „Das Team soll echt klasse sein und ich freue mich einfach mit den Jungs auf dem Platz zu stehen und überhaupt diese Möglichkeit zu haben.“

Dass die Stimmung abseits des Spielfelds auf ebendieses einen großen Einfluss hat, weiß er von seiner Zeit auf dem College. Dort ist es üblich, dass die Studierenden gemeinsam in Gebäuden auf dem Campus wohnen. Marignys und die Zimmer seiner damaligen Mannschaftskollegen befanden sich zu diesem Zeitpunkt alle auf einem Flur, weshalb sie rund um die Uhr zusammen waren, was er als eines ihrer Erfolgsrezepte vermutet. Die ersten Weichen für eine gute Chemie werden auch in Ennepetal außerhalb des Trainings gelegt, da er mit einem seiner neuen Mannschaftskollegen in einer WG leben wird. Die Leistungen innerhalb des Teams würde dadurch massiv befeuert werden, meint er. „Wenn man als Team die gleichen Ambitionen hat, kann man Spiele gewinnen“, sagt Nicholas Marigny mit großer Vorfreude. „Wir werden einiges abräumen, da bin ich mir ziemlich sicher.“

