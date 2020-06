BSC Ennepetal: Darum ist der Start der Bahnengolfer perfekt

Gevelsberg/Ennepetal. Während sich viele Sportler in der Corona-Krise in Geduld über müssen, startete der BSC Ennepetal in die Turniersaison – mit Ausrufezeichen.

Während auf den meisten Sportplätzen in der Umgebung zwar wieder Sport getrieben werden darf, aber keine Wettspiele ausgetragen werden, haben die Bahnengolfer des BSC Ennepetal auf der Sterngolf-Anlage im Gevelsberger Stefanbachtal den Startschuss für ihre neue Spielzeit gegeben und direkt einige Ausrufezeichen gesetzt.

63 Starter beim BSC Ennepetal

An der Minigolf-Veranstaltung in Gevelsberg am Wochenende nahmen 63 Leute teil.

„Es war schon ein wenig ungewohnt aufgrund der besonderen Regeln, die wir einzuhalten hatten“, erklärt Ralf Wilhelms, Pressewart des BSC Ennepetal. Die Organisatoren hatten angesichts der besonderen Umstände schon im Vorfeld der Veranstaltung einiges zu tun: „Wir mussten darauf achten, dass nicht zu viele Spieler zur gleichen Zeit auf der Anlage sind. Das hat die Vorbereitungen im Vergleich zu den vergangenen Jahren etwas erschwert, aber das haben wir natürlich gerne gemacht, damit das Event stattfinden kann“, sagt der langjährige Bahnengolfer des Ennepetaler BSC.

98 Schläge über vier Runden

Trotz der ungewohnten Rahmenbedingungen auf der Gevelsberger Sterngolf-Anlage zeigten die Teilnehmer ansprechende Leistungen. Vor allem der Ennepetaler Bahnengolfer Peter Hensel erwischte einen echten Sahnetag: Mit insgesamt 98 Schlägen in vier Runden markierte der Ennepetaler einen neuen Bahnrekord. „Das war schon eine sehr beeindruckende Leistung. Vor allem, wenn man sich vor Augen hält, dass die Minigolf-Anlagen in der Umgebung erst seit ein paar Tagen wieder geöffnet haben und man daher bisher kaum vernünftig trainieren konnte“, erkennt auch BSC-Pressewart Ralf Wilhelms die Leistung seines Vereinskollegen an.

Präsident holt den Siegerpokal

Hensels Sieg war jedoch aus BSC-Sicht nicht der einzige Erfolg an diesem Tag: Auch in der Kategorie „Senioren 2“ durfte sich der ausrichtende Ennepetaler BSC über einen Erfolg freuen: Der erste Vorsitzende des Vereins, Ralf Oppermann, setzte sich mit insgesamt 103 Schlägen vor seinem Vereinskollegen Michael Becker (106 Schläge) und Volker Bogdan vom MC 82 Lüdenscheid (108 Schläge) durch.

Das gute Abschneiden der Ennepetaler Bahnengolfer komplettierte im Jugendbereich Annika Hensel mit dem ersten Platz. BSC-Kollegin Sara Schieren folgte ihr auf dem dritten Platz in der Endabrechnung. Platz zwei ging an Paul Bremer vom BGSV Kerpen.

In der Damen-Kategorie gewann Martina Wehner vom HMC Büttgen vor den beiden Ennepetalerinnen Manuela Aust auf Platz zwei und Alexandra Wilhelms auf Rang drei. Zum Ende der Veranstaltung zog BSC-Vorstandsmitglied Ralf Wilhelms ein positives Fazit: „Trotz einiger Auflagen war es ein schönes Turnier und aus Ennepetaler Sicht mit fünf Siegen und insgesamt vier weiteren Podestplatzierungen ein ausgesprochen erfolgreiches dazu.“