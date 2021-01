BW Voerde verlängert mit dem Trainerduo Polo/Ropkas

Ennepetal Der Tabellenfünfte bereitet sich bereits auf die neue Saison vor. Vorsitzender Olaf Steinhaus erläutert die Planungen.

Nichts tun, das gilt auch für den Fußball-Bezirksligisten FC BW Voerde. Das sieht der Vorstand um den Vorsitzenden Olaf Steinhaus nicht ganz so. Denn er und sein Team haben die Weichen für die Zukunft, für die neue Saison 2021/2022 gestellt. "Das Personal bleibt", lautet die Botschaft. Die Trainer Marco Polo und Dimitrios Ropkas bleiben ebenso wie alle Spieler des aktuellen Bezirksliga-Kaders. Dazu wird der eine oder andere Nachwuchsspieler vom Tanneneck kommen, vielleicht gibt es auch punktuelle Verstärkungen.

Klar ist, dass auch rund ums Tanneneck Training und Spiel verboten sind. Selbst der Bolzplatz ist tabu. "Hier schaut das Ordnungsamt regelmäßig vorbei", weiß Olaf Steinhaus. "Kinder sind da gerne über den Zaun geklettert, um ein wenig zu kicken. Das ist verständlich, geht aber nicht." So bleibt es beim individuellen Training, lies laufen. Für die Spieler der ersten, zweiten und dritten Mannschaft sowie für die blau-weißen Talente der 9er U19-Truppe. Für die Bezirksliga-Kicker gilt, dass sie ihre Laufprofile regelmäßig den Trainern übermitteln. Allerdings, so Steinhaus, gebe es hier keine Challenge, gibe es hier keinen Druck, der ausgeübt werde.

Kameradschaft entscheidender Faktor

Ein entscheidender Aspekt für die weitere Verpflichtung des Trainer-Duos ist, dass sich Polo/Ropkas und die Spieler mehr und mehr zueinander gefunden haben. Das familiäre und die kurzen Wege, die haben stark dazu beigetragen. Dazu ein Blick zurück: Als Olaf Möske und Daniel Frölich den Abschied nach ihrer erfolgreichen Zeit verkündeten, galt es für Steinhaus & Co, geeignete Nachfolger zu finden. "Wir wollten als Vorstand den Spielern, die meist bis zu sechs Jahre bei uns spielen, keinen Trainer vorsetzen", so der BW-Vorsitzende. "Wir haben die Spieler mit einbezogen, indem wir sie nach ihren Vorstellungen zu einem Trainer-Profil gefragt haben." So fiel die Wahl auf Marco Polo und Dimitrios Ropkas, die in Voerde ihre erste Trainerstation in verantworticher Position inne haben.

Start nicht ganz reibungslos

Wie sooft bei Trainerwechseln ist der . Die Philosophie der Trainer kam theoretisch an. Es haperte an der praktischen Umsetzung. Eine so starke Fokussierung auf die Taktik kannten die BW-Spieler nicht. So kam es auch zum holprigen Saisonstart. Doch mehr und mehr festigte sich die Abwehr, festigte sich das gesamte Spiel von BW Voerde. Spielidee, die Umsetzung und auch die Ergebnisse stimmten, stimmten die Trainer und den Vorstand zu frieden. Die Richtung stimmte also.

Verlängerung reine Formsache

Somit wurde es zur Formsache, dass Marco Polo und Dimitrios Ropkas auch für die kommende Saison 2021/2022 verpflichtet wurden. "Der eingeschlagene Weg stimmt uns zuversichtlich. Das passt", so Olaf Steinhaus. Platz fünf zum Zeitpunkt des Abbruchs, das kann sich sehen lassen. "Ich denke, wir werden im April und im Mai eine halbe Serie spielen", so Steinhaus, der während des Lockdowns im stetigen Kontakt zu Marco Polo und Dimitrios Ropkas stand und steht. Keine Frage also, dass jetzt und in der kommenden Saison Voerde oben mitspielen will.

Zur Zukunft der Bezirksliga-Garnitur gehört überhaupt das Gesamt-Paket BW Voerde mit der zweiten Kreisliga-Garnitur, der Dritten sowie den A-Junioren. , der derzeit verletzt ist (Steinhaus: "Ich rechne im September oder Oktober mit seinem Comeback.") spielt eine wichtige Rolle. Als Kapitän der Ersten, als sowie als Trainer der A-Junioren. Hornschuh steht symbolisch für die Verzahnung, von der BW Voerde profitieren möchte.

Lust und Leistungsfähigkeit

"Es sind zehn oder elf Spieler, die aus der A-Jugend zu den Senioren wechseln werden", blickt Olaf Steinhaus auf den kommenden Sommer. Wer wo spielen wird, hängt von Lust und Leistungsfährigkeit eines jeden Einzelnen ab. Steinhaus: "Wir haben die Möglichkeit, Bezirksliga und Kreisliga zu bieten." Ein durch und durch zuversichtliche Blick nach vorne also, der für den Kreisligisten als derzeit Neuntplatzierterden Klassenerhalt zum Ziel hat.

Zuversicht sorgt bei Olaf Steinhaus auch, dass durch den neuerlichen Lockdown es keine Einbrüche innerhalb des Vereins FC BW Voerde gegegben hat. Sponsoren sind geblieben, von den Mitgliedern gab es keine Abmeldung. Gleichwohl betrachtet Steinhaus den Lockdown, die fehlenen Trainings- und Spielmöglichkeiten mit einer gewissen Sorge. "Wenn ein Alte-Herren-Spieler beispielsweise feststellt, dass es bei dieser derzeit miesen Witterung auf der Couch gemütlicher ist, als auf dem Platz, dann kann es sein, dass wir in dem Bereich weniger Leute demnächst zur Verfügung haben", so Steinhaus.

Verein verzeichnet keine Abmeldungen

Im Jugendbereich sieht er die Tendenz nicht. Noch nicht. Daher hofft Steinhaus, dass der Lockdown bald für alle vorbei sein wird. "Dann müssen wir unseren Mitgliedern etwas Besonders wie ein Sommer- oder Herbstfest bieten. Aber das ist erst einmal Zukunftsmusik", sagt Olaf Steinhaus.

