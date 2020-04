Christian Thun: So plant Universum mit Boxer aus Ennepetal

Universum Boxstall – dieser Name sorgt sogar bei Box-Laien für Augenzucken. Denn bei diesem Namen sind die nächsten nicht weit: Wladimir Klitschko, Vitali Klitschko, Felix Sturm, Dariusz Michalczewski oder Regina Halmich. Die bekanntesten – und erfolgreichsten – deutschen Boxer traten für den Universum Boxstall in den Ring. Für Christian Thun, den gebürtigen Schwelmer, gilt das in Zukunft auch. Er will in die Fußstapfen von Max Schmeling treten.

„Der Universum Boxstall weiß, wie man Weltmeister macht – und deshalb ist Christian hier in den besten Händen“, sagte Karim Akkar, Thuns Manager, nachdem beide den langfristigen Vertrag mit dem Hamburger Boxstall unterschrieben hatten. Der 28-jährige Rechtsausleger, der 2,04 Meter groß ist und mit Dave Godber trainiert, ergänzte: „Ich bin überglücklich, nun Teil des Universum Teams zu sein. Schon in meiner Kindheit habe ich mir im TV die Kämpfe angesehen.“ Etliche renommierte Promoter hatten Thun, der fünf Sprachen spricht und in England Wirtschaftswissenschaften studierte, mit lukrativen Angeboten gelockt.

Weil Thun, der aktuell in Miami/USA weilt, ebenso wie sein Manager ein klares Ziel verfolgt, machte er noch eine klare Ansage: „In zwei bis drei Jahren will ich gegen Anthony Joshua um die Weltmeisterschaft kämpfen. Dafür trainiere ich bis zum Umfallen.“

Um die Weltmeisterschaft möchte der Schwergewichtsboxer kämpfen. Er will den Titel holen, den 1930 als erster Deutscher Max Schmeling gewann. Denn die Zeiten, in denen er den Stars als Sparringspartner diente, sind jetzt vorbei. Zur Erinnerung: Mit Wladimir Klitschko verbrachte Thun vier Wochen im „Stanglwirt“ in Kitzbühel vor Klitschkos geschichtsträchtigem Kampf gegen Anthony Josuha. Auch mit Manuel Charr trainierte Thun vor dessen Titelgewinn.

Das verrät der Universum-Chef

Universum-Chef Ismail Özen-Otto ist überzeugt, mit Thun einen echten Hoffnungsträger verpflichtet zu haben. „Ein aussichtsreicher deutscher Schwergewichtler ist für jeden Profistall interessant. Christian hat uns im Probetraining im Februar in Hamburg überzeugt. Er ist technisch sehr gut ausgebildet, sieht zudem aus wie ein Modellathlet und dürfte deshalb sehr gut zu vermarkten sein“, sagte der 39-Jährige über den Ennepetaler, der von bislang vier Profikämpfen vier – zwei durch K.o. – gewann.

Boxen Das ist Christian Thun Christian Thun wurde 1992 im Schwelmer Helios-Klinikum geboren und ist erst in Ennepetal und dann in Vicenza/Italien aufgewachsen. Im Alter von 13 Jahren zog er nach England und absolvierte dort seine Ausbildung in Gymnasium und Hochschule. Mit dem Bachelor-Abschluss kehrte er nach Ennepetal zurück und übernahm die Position des Assistenten der Geschäftsleitung im seit 1919 bestehenden Familienunternehmen Alfred Thun GmbH & Co, KG in der Peddenöde, das mit rund 50 Mitarbeitern 50.000 Innenlager pro Tag produziert und damit Weltmarktführer bei Radkomponenten ist. Sein Profidebüt feierte Thun im März 2018. In Monaco besiegte der 2,04 Meter große Schwergewichtler seinen Kontrahenten Giorgi Urjumelashvili aus Georgien in der zweiten von vier angesetzten Runden durch technischen Knockout.

Özen-Otto hofft, bereits im Juni oder Juli unter Ausschluss der Öffentlichkeit Boxkämpfe im eigenen Gym am Hamburger Hafen veranstalten zu können. „Dann soll Christian sein Debüt für uns geben. Auf jeden Fall ist er aber für den September oder Oktober eingeplant, wenn wir unseren zweiten Kampfabend in Kooperation mit dem ZDF veranstalten wollen.“

Dabei soll es für Thun sofort um einen Titel gehen. „Wir wollen mindestens eine deutsche, vielleicht aber auch eine internationale Meisterschaft für ihn organisieren“, erklärte Özen-Otto: „Er braucht keine Aufbaukämpfe, sondern will direkt Gas geben.“