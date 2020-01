Ennepe-Süd. Der personelle Umbruch in Gevelsberg beim FC Silschede trägt mit dem 9:0-Sieg erste Früchte – wenngleich es nur gegen einen C-Ligisten ging.

Christopher Schuster trifft fünfmal für den FC Silschede

Während sich die Fußballer der Oberliga im Endspurt der Vorbereitung befinden, am 9. Februar wird in der westfälischen Beletage die Saison fortgesetzt, sind die Kicker ab der Landesliga abwärts noch mittendrin. Für Landesligist SC Obersprockhövel, für die Bezirksligisten BW Voerde, FSV Gevelsberg und VfB Schwelm sowie für die hiesigen Kreisligisten geht es am 16. Februar um Punkte und Tore weiter. Dabei gibt es erste Erkenntnisse – meist erfreuliche.

So beim absteigesbedrohten Kreisligisten FC Silschede, der im Winter eine große personelle Fluktuation zu verzeichnen hatte. Zwar war es mit der SG Vatanspor Gevelsberg nur ein C-Ligist als Gegner, doch auch gegen solche Mannschaften müssen erst einmal neun Treffer erzielt werden. Das gelang den Jungs um Trainer Abdullah Akbaba, der mit Dogan Söylemez, Ugur Akbaba, Serhat Aslan und Selmin Mucici vier der sieben neuen Spieler einsetzen konnte. Söylemez traf auch zugleich – zur 1:0-Führung. Christopher Schuster wird mit einem Fünferpack seinem Rurf als Torjäger gerecht. Yanick Schulte, Felix Heiermann und Simon Böhme sorgten ferner für den 9:0 (3:0)-Erfolg.

Der Bezirksligist FSV Gevelsberg hatte zuletzt bei Hallenturnieren ganz gut ausgesehen, zuletzt holten sich die Schützlinge von Trainer Uwe Jöns den EN Cup. Doch auf dem Feld stottert der Motor noch ein wenig. Andererseits zeigte sich der gastgebende Kreisligist TuS Haßlinghausen in guter Frühform und behielt mit 2:1 (1:1) die Oberhand. FSV-Torjäger Matthias Schoger, der in der laufenden Saison bereits zwölfmal getroffen hat, brachte die Gäste in Führung (22.), nahezu postwendend glich Enzo Carignano aus (24.). Malte Lobeck, 15-facher Torschütze der Kreisliga, besorgte den Endstand (67.).silschede im umbruch- sechs gehen, sieben kommen

Oberligist TSG Sprockhövel wurde vom Bezirksliga-Spitzenreiter SG Welper gefordert. Die Hattinger waren kurzfristig für den Oberligisten SSVg Velbert für diese Begegnung eingesprungen. In einem flotten Spiel gewann die TSG mit 3:2 (2:1). Die Gäste trafen dank einer Kombination zweier ehemaliger TSG-Spieler zur Führung. Nach einem Konter bediente Tim Dudda den Stürmer Maximilian Claus per Steilpass, dieser traf zum 0:1 (15.). Der agile Torjäger Felix Casalino glich für die TSG aus (20.), Kaan Cosgun erzielte den 2:1-Pausenstand (23). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Welper den Druck, Frederic Krawinkel glich aus (49.). In der Schlussviertelstunde traf der Oberligist durch Neuzugang Murat Yildirim (76.).