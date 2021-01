Corona: Sander-Rennen auf Lauberhorn-Piste abgesagt

Ennepetal/Wengen. Zu hohe Infektionszahlen in Wengen/Schweiz. Kein Super G, keine Abfahrt für den Ennepetaler. So sieht das Ersatz-Programm aus.

Für den Ennepetaler Ski-Rennfahrer Andreas Sander verlängert sich die Pause. Nach dem Start im italienischen Bormio Ende 2020 sollte am anstehenden Wochenende das Weltcup-Geschehen mit dem 91. internationalen Lauberhorn-Rennen in Wengen/Schweiz seine Fortsetzung finden. Doch aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen haben die Berner Behörden die Erlaubnis für Training und Rennen zurück gezogen.

Es sei nicht möglich, so die Gesundheits- und Wirtschaftsdirektion des Kantons, alle Vorkehrungen zu treffen, damit die Athleten und die Betreuungsteams in getrennten Zonen ausreichend geschützt werden können. Der Radiosender Ö3 hatte berichtet, dass es über die Festtage viele englische Urlaubsgäste gab. Von rund 1100 Einwohnern wurden 51 Menschen positiv getestet. Folglich wurden auch Fälle der neuartigen Mutation des Virus festgestellt.

Rennen werden in Kitzbühel nachgeholt

Ursprünglich standen in Wengen eine Abfahrt und ein Slalom auf dem Programm. Das Abfahrts-Training sollte am 12. Januar beginnen. Schnell feilten die Organisation des Weltskiverbandes, FIS, an einem Ersatzprogramm: Kurzerhand werden die abgesagten Rennen im österreichischen Kitzbühel stattfinden, wo dadurch das dortige eigentliche Renn-Wochenende vom 16. bis 24. Januar verlängert wird.

Das neue Programm: Zunächst gibt es den nachgeholten und den regulären Slalom-Wettbewerb am 16. und 17. Januar. Andreas Sander greift ein, wenn am 22. Januar (ab 12.30 Uhr) die Wengen-Abfahrt nachgeholt wird. Die regulär angesetzten Weltcup-Rennen auf dem legendären Ganslernhang gehen am 23. Januar (11.30 Uhr, Abfahrt) und am 24. Januar (11.30 Uhr, Super G) in Szene. Für den 19. Januar ist das erste Abfahrts-Training vorgesehen.

Sander bisher drittbester Deutscher

Bisher hat es drei Weltcup-Wochenenden in der laufenden Saison für Andreas Sander gegeben. Der traditionelle Auftakt im kanadischen Lake Louise und US-amerikanischen Beaver Creak hatte der Weltverband wegen der Corona-Pandemie gestrichen. Zum Saisonstart erreichte der 31-Jährige Platz sieben (Abfahrt) und acht (Super G). Im folgten die Ränge fünf (Super G) und 16 (Abfahrt), ehe im italienischen Bormio das Jahr 2020 mit eher enttäuschenden Plätzen 19 (Abfahrt) und 20 (Super G) für Andreas Sander endete.

Im Gesamtklassement hat Sander bisher 151 Punkte eingefahren; 88 im Super G und 63 in der Abfahrt. Damit belegt der Athlet der Skigemeinschaft Ennepetal den 27. Platz als drittbester Deutscher. Linus Strasser steht derzeit auf Rang zwölf (235 Pkt), Alexander Schmid auf Rang 19 (184 Pkt).

