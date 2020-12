Corona verändert das Weihnachtsfest der Familie Peiniger

Ennepetal Ein reges Treiben prägten bisher die Weihnachtsfest. Doch so feiern Angelika und Michael Peiniger samt Familie im Corona-Jahr.

Reges Treiben. Kein Wunder, bei einer Tochter und vier Söhnen. Die Großeltern nicht zu vergessen. Doch Kinder werden größer, bringen irgendwann auch Freund und Freundin mit nach Hause. Der Kreis der Familie wächst und wächst. So war das jedenfalls an Heiligabend in den vergangenen Jahrzehnten. Doch der Erste Weihnachtstag toppte, wenn die vier Geschwister des "Hausherrn" noch dazu kamen. Weihnachten und Familie Peiniger, das war in Ennepetal stets ein Großereignis. Doch Weihnachten 2020? Da wird alles anders organisiert, da muss alles anders organisiert werden. "Wir machen das Beste daraus", sagt Mama Angelika Peiniger mit ihrem so typischen Lachen.​

Treibende Kräfte im TuS Ennepetal

Angelika und Michael Peiniger gehören zu den treibenden Kräften beim TuS Ennepetal. Die auf über ein Jahrzehnt angelegte Vision geht vor allem auf sie zurück - und damit die verbundenen Aufstiege aus der Kreisebene bis in die Oberliga. zählt ebenso dazu wie die Treffen der Vertreter der heimischen Wirtschaft am Rande der Pfingstturniere. Die Liste der Projekte ist lang. Die Peinigers haben viel bewegt. Da sei die Feiertagsruhe gegönnt. Doch von Ruhe kann eigentlich kaum die Rede sein.

Als die Kinder klein waren, ging es dem Ehepaar darum, die Geschenke so zu verstecken, dass Söhne und Tochter diese nicht vor der Bescherung entdeckten. "Das war schon eine kleine Herausforderung jedes Jahr", erinnert sich Angelika Peiniger gerne an die Zeit zurück. Und wenn Heiligabend kam, gab es nicht immer einen Festtagsbraten, gab es einfache, aber leckere Kost auf den Essenstisch. "Mit besonderem Essen kann man kleinen Kindern nicht kommen", lacht Angelika Peiniger. Na ja, und am Essenstisch? Da blieben die Kinder nicht lange ruhig sitzen, sie wollten die Bescherung. Sofort! "Also haben wir oft das Essen für die Bescherung unterbochen", sagt sie.

Der Braten muss "probeliegen"

Klar, gab es auch Festtagsbraten. Das bedeutete eine weitere kleine logistische Herausforderung, weil für die hungrigen Mäuler auch genügend Proviant herbeigeschafft werden musste. Die Oma kümmerte sich um Klöße und Rotkohl. Und der Braten musste "probeliegen". "Schließlich musste gewährleistet sein, dass der Braten in den Ofen passt und auch tatsächlich braten kann", erinnert sich Angelika Peiniger. Es ist stets gelungen. Schließlich hat Familie Peiniger einen Physiker in ihren Reihen: Papa Michael. "Er hat vorher alles ausgemessen und auch berechnet, wie die Garungskurve für die Pute auszusehen hat", lacht Angelika Peiniger. Eine Begebenheit, die heute noch amüsiert erzählt wird.

Und gab es in anderen Jahren keinen Braten, sorgte beispielsweise ein Raclette für den Gaumenschmaus. "Für jeden war etwas dabei", sagt sie. "Schließlich lag und liegt bei uns die Geselligkeit im Mittelpunkt." Und nach dem Essen und den Bescherungen wurde es festlich. So hatte jedes der Kinder die Aufgabe, zum Programm an Heiligabend beizutragen. Gitarre, Klavier, Gesang, weihnachtliche Gedichte, eine oder mehrere Weihnachtsgeschichten, weihnachtlicher Gesang. Das Programm war stets vielfältig und Abend-füllend. Keine Frage, dass auch Eltern und Großeltern zum Gelingen beitrugen.

Programm wird irgendwann uncool

Die Kinder wurden älter und damit änderten sich die Lebensumstände. Und das Programm wurde irgendwann uncool. Die Partner kamen mit ins Haus Peiniger. Es wurde ruhiger, aber nie richtig ruhig. Natürlich festliches Essen, natürlich die Bescherungen. Und dann gab es viele Gespräche, Unterhaltungen bis tief in die Nacht. Weil längst nicht mehr alle im Elternhaus wohnen, musste es auch abends noch zurück ins eigene Zuhause gehen. Nicht weit, "alle wohnen in der Nähe", so Angelika Peiniger.

Mittlerweile sitzen auch die Enkelkinder am Festtagstisch. Vier sind es an der Zahl. Zwischen zwei Jahren und fünf Monaten sind sie alt. Noch zu jung, um das Programm der vier Söhne und der Tochter zu wiederholen. Aber wer weiß, ob und wann dieses festliche Programm einmal wieder kommen wird.

Familie(n) mit 25 Personen

Die Festlichkeiten setzten sich am Tag nach Heiligabend fort, wenn Michael Peiniger und seine vier Geschwister samt deren Familien zusammen kamen. Reihum, Jahr für Jahr. "Da waren wir etwa 25 Personen. Und die Unterhaltungen konnten schon mal einen hohen Lärmpegel erreichen. Es ist immer schön gewesen. Es gehörte zu Weihnachten einfach dazu", so Angelika Peiniger.

Doch Weihnachten 2020 wird und ist alles anders. "Wir haben lange überlegt, wie wir das organisatorisch schaffen", so Mama Peiniger. Angesichts der organisatorischen Talente und Fähigkeiten, die Angelika und Michael Peiniger mit und für den TuS Ennepetal an den Tag legen beziehungsweise gelegt haben, darf kein Zweifel bestehen, das auch diese logistische Herausforderung gemeistert wird. So ist es auch. Quasi in Wechselschichten, die sich über die Festtage verteilen, wird Weihnachten gefeiert. Alle zusammen? Kommt nicht in Frage! Zwar schade, lässt sich aber nicht ändern. "Wir halten uns an die Regeln und machen das Beste daraus", lacht Angelika Peiniger.

Schwierige Corona-Zeit mit Chancen

Die Peinigers nutzen die Zeit auch, um zurückzublicken, aber ebenso, um zuversichtlich ins Jahr 2021 zu schauen. "Es ist eine schwierig Zeit, die aber viele neue Chancen bringen kann", bringt Angelika Peiniger es mit ihrem Optimismus auf den Punkt. "Es gibt bestimmt positive Aspekte, die wir jetzt noch nicht sehen. Kreativität ist gefragt." Nur, dass die Spielzeiten für den TuS Ennepetal sowohl in der Oberliga als auch in der Kreisliga sowie für die Jugend-Mannschaften so weiter gehen können, das sieht Angelika Peiniger eher skeptisch. "Ich denke, dass höchstens die Hinserie gespielt wird", schätzt sie. Aber: "Es wäre schön, aber ich glaube nicht daran."

Der Blick zurück offenbart trotz des Lockdowns keine ruhige Zeit. Beim ersten Mal im Frühjahr vielleicht, als sich eine Art Entschleunigung eingestellt hatte. Doch nach und nach gab es viel zu tun für den TuS Ennepetal. Renovierungen am Vereinsheim am Bremenstadion mussten organisiert, teilweise auch selbst durchgeführt werden. Ab Herbst gab es überdies viel Administratives aufzuarbeiten. Eine neue Software für die Mitgliederverwaltung musste eingepflegt, Fördergelder beantragt werden. Schließlich gab es Einnahmen, die auch für den TuS Ennepetal weggebrochen sind. Das war nicht immer einfach.

Am PC durcheinander geschwätzt

Egal, ob Lockdown oder voller Spielbetrieb. Auch bei einem Verein wie dem TuS Ennepetal muss ein Jahresabschluss erarbeitet, die nötigen Buchungen belegt werden. "Es ist nie langweilig geworden", sagt Angelika Peiniger - nicht mit einem bedauernden, sondern mit einem fröhlichen Tonfall.

Doch mit den Feiertagen 2020 kehrt ein gewisse Ruhe ein. Eine gewisse. Denn irgendwie kommt die Familie doch zusammen. Nicht nur in Wechselschichten. Wofür gibt es die modernen Kommunikationsmittel? Bereits beim ersten Lockdown haben sich die Video-Schalten bewährt. "Wir saßen mit den Familien vor den PCs, haben uns zugeprostet, haben uns unterhalten", sagt Peiniger lachend. "Und wir haben oft genauso durcheinander geschwätzt, als wären wir tatsächlich beisammen."

