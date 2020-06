CVJM Gevelsberg will aus seinen Fehlern lernen

Gevelsberg. In der Handball-Bezirksliga Südwestfalen sind aktuell noch zwei Mannschaften zu viel an Bord – und das hat Auswirkungen auf den CVJM Gevelsberg.

Große Überraschungen sind bei den Meldungen für die Handball-Bezirksligen der Herren ausgeblieben. Letzte Informationen aus dem Raum Recklinghausen stehen zwar noch aus, aber Bezirksliga-Staffelleiter Volker Hallmann (Hagen) geht davon aus, dass er mit 30 Mannschaften für die beiden Herren-Staffeln planen kann.

In der Bezirksliga Südwestfalen sind aktuell allerdings noch zwei Mannschaften zu viel an Bord – und das hat auch Auswirkungen auf den CVJM Gevelsberg. Der Verein, der in der abgebrochenen Saison den letzten Tabellenplatz der Bezirksliga Südwestfalen belegte, kommt aufgrund der geografischen Nähe zum Handball-Bezirk Ruhrgebiet für eine Umgruppierung in Frage.

Ähnliche Leistungsstärke

„Damit hätten wir überhaupt kein Problem, weil wir uns dann die weiten Fahrten nach Warstein oder Arnsberg sparen könnten“, zeigt sich CVJM-Trainer Michael Truß offen für eine Einteilung in die Ruhrgebiets-Staffel. Aus sportlicher Sicht schätzt der Übungsleiter des Gevelsberger Bezirksligisten die Ruhrgebiets-Staffel ähnlich ein wie die bisherige. „Meiner Erfahrung nach wird in der Ruhrgebiets-Staffel ein bisschen körperlicher gespielt. Für den Fall, dass wir wirklich umgruppiert werden, käme also körperlich schon etwas mehr auf uns zu“, sagt Michael Truß.

Auf der anderen Seite hätte die Einordnung seines CVJM in die Parallelstaffel jedoch auch einen entscheidenden Vorteil. Denn: „In Südwestfalen gibt es viele Reserve-Mannschaften von höherklassigen Teams. In der vergangenen Saison hatten wir zum Beispiel Eintracht Hagen III dabei, die in machen Spielen dann Jungs aus der Verbandsliga-Mannschaft oder der A-Junioren-Bundesliga dabei hatten. Da war es teilweise wirklich schwierig für uns, gegen anzukommen. Daher hätte ich nichts dagegen, wenn wir in der nächsten Saison im Ruhrgebiet spielen“, erklärt der Übungsleiter des CVJM.

Vorbereitung auf athletischere Staffel

Für eine eventuelle Umgruppierung in die athletischere Ruhr-Staffel bereiten sich die Gevelsberger schon seit etwa einer Woche intensiv vor. „Aufgrund der aktuellen Umstände können wir natürlich nicht in die Halle gehen. Dafür beginnen wir aber jetzt schon mit der Vorbereitung, indem wir uns draußen an der frischen Luft treffen und uns körperlich fit machen“, so Truß.

Aus den Fehlern der vergangenen Saison will der Coach des CVJM lernen. „Da hat uns in den letzten Minuten der Spiele meistens ein bisschen die Konzentration im Abspiel gefehlt. Konditionell mussten wir uns erst einmal auf die neue Liga einstellen und haben da einiges an Lehrgeld bezahlt“, erinnert er sich an die verkorkste Hinrunde zurück, in der der CVJM lediglich zwei Punkte aus 15 Spielen holte.

„Nach dem Jahreswechsel haben wir teilweise aber schon richtig gute Spiele gemacht, in denen wir mit Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel gut mitgehalten haben und diese ärgern konnten. Da wollen wir jetzt anknüpfen“, so Truß.

Unabhängig davon, ob der CVJM in der kommenden Spielzeit nun in der Südwestfalen- oder Ruhrgebiets-Staffel an den Start gehen wird, lautet das Ziel des CVJM erneut: Klassenerhalt. „In der Rückrunde haben wir gezeigt, dass das durchaus klappen kann, wenn wir uns konditionell in Stellung bringen und athletisch mithalten können. Weil wir im vergangenen Sommer auch viele Neuzugänge hatten, hat das Zusammenspiel teilweise noch nicht gestimmt. Weil wir jetzt schon ein paar Monate miteinander gespielt haben, denke ich, dass wir das in der kommenden Spielzeit hinbekommen“, sagt der CVJM-Trainer.

Saisonabbruch bedeutet neue Chance

„Durch den Saisonabbruch haben wir jetzt noch mal die Chance erhalten, uns in der Bezirksliga zu beweisen und zu zeigen, dass wir konkurrenzfähig sind. Dafür wollen wir jetzt schon in der Vorbereitung den Grundstein legen. Auch, wenn wir noch nicht in die Halle können“, sagt Michael Truß.

Um das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen, hat sich der CVJM in den vergangenen Wochen nach zahlreichen neuen Spielern umgeschaut. Mit Erfolg: Mit Robin Soppa und Alexander Vedder verstärkte sich der CVJM gleich doppelt auf der Torhüter-Position. „Das sind gute Jungs, die sich noch weiterentwickeln können. Wir sind froh, dass wir auf der Torwart-Position mit Matthias Zanker und Roger Bösel noch zwei weitere erfahrene Torhüter haben. Da haben wir bald ein echtes Luxus-Problem“, scherzt der Übungsleiter der Gevelsberger.

Dazu kehrt Benjamin Leschewski nach einem Jahr Pause ins Truß-Team zurück. „Darüber sind wir sehr froh, denn Benjamin bringt als linker Außenspieler viel Qualität mit“, freut sich der Coach. „Die Verpflichtung war auch nötig, weil unser bisheriger Linksaußen, Fabian Kling, in der nächsten Saison zur HSG Gevelsberg/Silschede zurückkehrt“, gibt Truß bekannt.

Keine Spielpläne vor Mitte Juli

Wann Truß dann mit seiner Mannschaft in den Spielbetrieb starten kann, steht derzeit weiterhin nicht fest. Zur Spielplanerstellung erklärt Staffelleiter Volker Hallmann: „Vor Mitte Juli wird sich nichts tun. Bis dahin sind wir aber vielleicht auch schon ein Stück weiter bei der Frage, ob normaler Spielbetrieb möglich sein wird.“

Ernsthaft vorstellen kann sich Hallmann das nicht, „weil das Risiko von Corona-Infektionen in geschlossenen Hallen bei einem Kontaktsport wie dem Handball extrem hoch ist“, erklärt der Bezirksliga-Staffelleiter.