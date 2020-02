Der Erfolg kommt nicht von Ungefähr

„Es ist Wahnsinn, wie das Team zusammen agiert.“ Ein Satz, der sinnbildlich für den gesamten Juniorinnen-Volleyball im Südkreis stehen könnte. Doch Gernot Jost, Jugendtrainer und zweiter Vorsitzender des TV Eintracht Vogelsang, meint seine U16-Mannschaft.

Die Gevelsbergerinnen haben sich über den Bezirksligabetrieb bis in das Finale um die Qualifikation zur Landesmeisterschaft gespielt. Und dort haben die Schützlinge des langjährigen Volleyballers „wohl die beste Leistung abgerufen, die ich jemals von den Mädels an einem Spieltag gesehen habe“, erklärt der Coach der Eintrachtlerinnen.

Doch Jost war an diesem Wochenende, als die besten Volleyballmannschaften im Jugendbereich aus Nordrhein-Westfalen in Dingden (an der niederländischen Grenze) zusammen kamen, nicht der einzige Coach aus dem Südkreis, der von seinem Team begeistert war.

Auch Gereon Duwe, Offizieller der RE Schwelm, kehrte mit zwei großen Erfolgen aus Dingden zurück. „Wir haben an diesem Wochenende historisches geschafft“, erklärt er euphorisch. Sowohl die U20 seiner RE als auch die U16-Mädchen haben die Qualifikation zu den Landesmeisterschaften ebenfalls unter Dach und Fach gebracht. „Das ist das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass wir mit zwei Jugendteams zum Landesfinale fahren“, erklärt er.

Intensive Jugendarbeit

Dass es bei den beiden Südkreis-Vereinen im Nachwuchs-Volleyball derzeit so gut läuft, kommt nicht von Ungefähr: Seit Jahren leisten der TV Eintracht aus Gevelsberg und die Volleyballabteilung der Roten Erde Schwelm intensive Jugendarbeit. Jost und Duwe stehen leidenschaftlich hinter den Projekten, die sie vor Jahren in ihren Vereinen angestoßen haben.

Bei den Schwelmern „war es so, dass vor etwa zehn Jahren unsere komplette männliche Jugendabteilung verschwunden war. Die Jungs kamen dann auf die Idee, lieber Fußball, Handball oder Basketball zu spielen. Für Volleyball hat sich kaum noch ein Junge interessiert“, erklärt Duwe. Der sportliche Leiter der Volleyballabteilung stand auf einmal ohne eine Jugendmannschaft da. „Das war schon seltsam und frustrierend“, erinnert er sich.

In der Folge machte Duwe aus der Not jedoch eine Tugend: „Wir haben uns dann zusammen gesetzt und gefragt, welche Wege wir gehen können. Dann sind wir darauf gekommen, dass wir den weiblichen Jugendbereich wieder deutlich stärken wollen“, so der Schwelmer.

Duwe und viele andere ehrenamtliche Helfer der RE-Volleyballabteilung machten sich auf in die Schulen und machten gezielt Mädchen auf das Volleyball-Angebot im Verein aufmerksam. Etwa zehn Jahre später stellt die RE nicht nur zwei Mannschaften bei den Landesmeisterschaften, sondern mit Jule Mantsch auch eine Beachvolleyball-Nationalspielerin. „Rückblickend kann man sagen, dass wir nicht so viel falsch gemacht haben können“, scherzt Duwe.

Und auch in der Nachbarstadt Gevelsberg läuft es im Jugendbereich richtig rund: Gernot Jost kümmert sich seit Jahren um die Jugendmannschaften seines TV Eintracht. Der ehemalige Verbandsliga-Spieler trainiert nicht nur die U16 des Gevelsberger Vereins, sondern auch die U12-Junioren. „Wir haben da aktuell schon eine tolle und leistungsstarke Jugendabteilung“, freut sich Jost über die Entwicklung. „Die U16 hat in der Qualifikationsrunde am vergangenen Wochenende überragend gespielt, das war absolut beeindruckend“, erklärt er.

Ausschlaggebend für den Erfolg war laut Jost vor allem die Teamleistung des TVE: „Bei uns kann man sagen, ist die Mannschaft der Star. Wir haben super entschlossen und variantenreich agiert und konnten deshalb auch Gegner schlagen, die körperlich viel bessere Voraussetzungen hatten als wir“, erklärt der Coach.

In den drei Begegnungen in der Qualifikationsgruppe gegen die DJK Datteln, den VC Olpe und den SV Dingden gaben die Gevelsberger Juniorinnen keinen einzigen Satz ab. „Das war eine absolute Demonstration unserer Stärke. Bei den Landesmeisterschaften wollen wir genau an diese Leistung anknüpfen“, so Jost.