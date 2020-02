Derby Gevelsberg gegen Schwelm steht im Fokus

Gevelsberg/Schwelm. Gevelsberg empfängt Schwelm – das ist mehr als Bezirksliga-Derby. Es weckt auch Erinnerungen an den schlimmen Brand in der Schwelmer Altstadt.

Keine Frage: Aus Südkreissicht steht in der Fußball-Bezirksliga das Derby zwischen FSV Gevelsberg und VfB Schwelm im Mittelpunkt des sonntäglichen Spieltages. Nicht nur die natürliche nachbarschaftliche Rivalität, sondern auch die Tabellensituation sorgen für Spannung. Denn die beiden Teams trennen in der Tabellen nur zwei Punkte. Mit einem Sieg würden die Kreisstädter an den Gevelsbergern vorbeiziehen. Und: Erinnerungen an das Hinspiel wecken Erinnerungen an die Besonderheit des Spiels.

FSV erobert vorläufig Tabellenspitze

Im Aufeinandertreffen im Hinspiel am Brunnen gegen Gevelsberg hatten die Kreisstädter mit 1:3 das Nachsehen. Es war Ende August des vergangenen Jahres ein besonderes Spiel – nicht nur des Derbys wegen, nicht nur, weil in der seinerzeit noch jungen Saison Gevelsberg mit dem Sieg am vierten Spieltag vorläufig die Tabellenspitze erobern konnte. Denn das „Heimatfest-Derby“ Ende August stand noch ganz unter dem schlimmen Eindruck des verheerenden Brandes in der Schwelmer Altstadt. Die Partie gegen Gevelsberg fand an einem Donnerstag statt, zwei Tage zuvor war der VfB Schwelm bereits (freiwillig) gefordert. In einem Benefizspiel zugunsten der Brandopfer gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV. 450 Besucherinnen und Besucher kamen, sorgten für eine tolle Kulisse und sorgten für eine Spende von 2100 Euro. Andreas Weber, Thomas Hahn, Organisatoren des Benefizspiels, „Spenden-Mutter“ Diana Dude und Vize-Bürgermeisterin Christiane Sartor strahlten um die Wette.

Beide Teams mit Fehlstart ins Jahr

Zurück zum Liga-Alltag: Sowohl der VfB als auch der FSV haben ihre Jahresauftaktspiele verloren und wollen jetzt die ersten Punkte 2020 einfahren. Für Gevelsbergs Trainer Uwe Jöns ist der Derbysieg das ganz klare Ziel. „Die Jungs haben im Training trotz des schlechten Wetters richtig Gas gegeben“, berichtet er und hat sich über eine hohe Trainingsbeteiligung gefreut, nachdem die Grippewelle, die vor zwei Wochen das Team noch gebeutelt hatte, abgeebbt ist. „Wir haben körperlich einiges nachholen können und einige Körner gesammelt“, stellt der FSV-Trainer fest, schränkt aber ein: „Wir sind noch nicht zu hundert Prozent fit, und Spielpraxis fehlt uns auch noch. Ich habe jedoch gemerkt, dass die Spieler heiß sind auf das Derby.“ Uwe Jöns wird am Sonntag fast seinen kompletten Kader zur Verfügung haben. Nur Ramazan Ünal wird noch fehlen, der unter anderem wegen seiner Prüfung zum Finanzberater Trainingsrückstand hat.

Schwelm mit kleinem Kader

Dagegen kann VfB-Coach Marco Menge nur mit einem kleinen Kader in die Nachbarstadt reisen. Der ist ja durch die bekannten Winterpausen-Abgänge ohnehin geschrumpft. Der eine oder andere Spieler ist zudem noch „verschnupft“, darunter Marten Meier und Menge selbst. Die Situation seiner Mannschaft sieht der Coach ähnlich wie vor dem letzten Spiel bei Türkiyemspor Hagen. „Da haben wir nach einer katastrophalen Vorbereitung mit nur einem von sechs geplanten Testspielen aber ordentlich gespielt“, macht Menge geltend und hofft, dass seine Spieler daran anknüpfen werden, obwohl die Trainingssituation witterungs- und auch gesundheitsbedingt weiter schwierig war. „Und dass wir in den Derbymodus schalten können“, fügt er hinzu.

Menge will sieben Derby-Punkte

Dabei hoffen die Schwelmer durchaus darauf, einen Derbypunkt aus dem Stefansbachtal mitzunehmen. „Dann kämen wir weder auf sieben Derbypunkte wie in der letzten Saison“, rechnet Marco Menge vor. Die „Derbywertung“ der Hinrunde führt übrigens der FC Blau-Weiß Voerde mit vier Zählern vor dem FSV Gevelsberg mit drei und den Schwelmern mit einem Punkt an. Der VfB sicherte sich im ersten Derby der Rückrunde mit seinem 2:0-Sieg am Tanneneck weitere drei Zähler. Es bleibt also spannend, wer sich in dieser Saison zum „Derbykönig“ küren wird.