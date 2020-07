Derby zwischen Schwelm und Gevelsberg-Silschede steigt früh

Schwelm. Darauf warten die Handballfans des Südkreises gespannt. Wann in der Verbandsliga das Derby zwischen Schwelm und Gevelsberg-Silschede steigt.

Diesen Termin sollten sich die Handballfreunde im Südkreis notieren. In der Verbandsliga der Herren kommt es bereits am dritten Spieltag (terminiert für den 31. Oktober) zum Derby zwischen RE Schwelm und der HSG Gevelsberg-Silschede. Das Rückspiel, in dem die HSG Gastgeber ist, wurde auf den 27. Februar datiert. Läuft alles nach Plan, endet die Saison am 15. Mai für die HSG auswärts beim TuS Hattingen, während Schwelm bei Westfalia Herne antreten muss.

In der Verbandsliga der Damen eröffnet die HSG Gevelsberg-Silschede die Saison mit dem Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund III. Hier soll die Saison am 5. Juni enden. Der Spielplan sieht ein Auswärtsspiel in Bösperde vor.

Der Überblick

Herren, Verbandsliga Staffel 3

1. Spieltag, 3. Oktober

Westf. Herne - HSG Gevelsberg-Silschede

TuS Hattingen - ATV Dorstfeld

SV Teutonia Riemke - SGSH Dragons II

OSC Dortmund - HVE Villigst-Ergste

TuS Westfalia Hombruch - RSVE Siegen

HSG Hohenlimburg - TG RE Schwelm

2. Spieltag, 10. Oktober

ATV Dorstfeld - HC Westfalia Herne

HVE Villigst-Ergste - SV Teutonia Riemke

HSG Gevelsberg-Sil. - HSG Hohenlimburg

TG RE Schwelm - TuS Westfalia Hombruch

SGSH Dragons II - TuS Hattingen

RSVE Siegen - OSC Dortmund

Damen, Verbandsliga, Staffel 2

1. Spieltag, 3. Oktober

ASC Dortmund II - VfL Brambauer

BVB Dortmund III - HSG Gevelsberg-Sil.

TV Arnsberg - DJK Westfalia Hörde

HVE Villigst-Ergste - SG Ruhrtal-Witten II

DJK SG Bösperde - Königsborner SV II

HSG Hohenlimburg - TuS Bommern

Spielfrei: SG Menden Sauerland Wölfe.

2. Spieltag, 10. Oktober

VfL Brambauer - HVE Villigst-Ergste

Königsborner SV II - BVB Dortmund III

SG Ruhrtal-Witten II - DJK SG Bösperde

DJK Westfalia Hörde - ASC Dortmund II

HSG Gevelsberg-Sil. - HSG Hohenlimburg

SG Menden Sauerl. Wölfe - TV Arnsberg

Spielfrei: TuS Bommern

