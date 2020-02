Die EN Baskets Schwelm treten weiter auf der Stelle

Die EN Baskets Schwelm treten in der 2. Basketball-Bundesliga ProB weiter auf der Stelle. Nach dem knappen Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen die BSW Sixers mussten sich die Kreisstädter am Samstag im West-Derby bei den WWU Baskets Münsterdeutlich mit 76:90 geschlagen geben.

Schon vor der Partie war den Verantwortlichen der Schwelmer jedoch bewusst, dass es ein schweres Spiel werden würde. Das lag vor allem an den verletzungsbedingten Ausfällen von David Ewald und Moritz Krume. „David ist im Abschlusstraining umgeknickt. Ein Einsatz war für ihn leider nicht möglich. Moritz hat zum Ende der vergangenen Woche über Rückenbeschwerden geklagt. Auch da wollten wir kein Risiko eingehen“, erklärt Schwelms Co-Trainer Robin Singh die Ausfälle der beiden Rollenspieler.

Schwelm mit starkem Spielbeginn

Trotz der widrigen personellen Umstände kam das Team von Cheftrainer Falk Möller gut in die Partie. Die knüpften nahtlos an die konzentrierte und konsequente Heimvorstellung aus dem Heimspiel in der Vorwoche gegen die BSW Sixers an und konnte sich im ersten Viertel eine zwischenzeitliche 20:20-Führung herausspielen. „Da haben wir es sehr gut gemacht und Münster gut unter Druck gesetzt“, blickt Singh auf die Partie im Münsterland zurück.

In der Folge schafften es die Schwelmer jedoch nicht, das Spieltempo und die hohe Intensität bis zum Ende des ersten Spielabschnitts hoch zu halten. Zwar gingen die Baskets mit einer 27:22-Führung in die erste Viertelpause, jedoch machte Münster im zweiten Viertel ein deutlich besseres Spiel.

„Im zweiten Viertel sind wir in der Offensive etwas fahrig geworden. Münster wusste das für sich zu nutzen“, erklärt Schwelms Co-Trainer.

Dazu hatten die Münsteraner vor allem von der Drei-Punkte-Linie einen guten Tag erwischt und trafen von dort aus hochprozentig. Durch viele verwandelte Dreier der Hausherren ging das Team von Falk Möller mit einem knappen 44:47-Rückstand in die Halbzeitpause.

Den Start ins dritte Viertel verlief nicht nach den Vorstellungen der Schwelmer Trainer: „Da haben wir geschlafen. Münster hat drei Dreier in Folge getroffen und uns hat die Ordnung gefehlt“, blickt Singh zurück. Das Trainergespann nahm sofort eine Auszeit, um wieder etwas Ordnung in das Schwelmer Spiel zu bringen und an taktische Anweisungen zu erinnern.

Ausfall von Ewald nicht zu verkraften

Zwar zeigte die Auszeit ihre gewünschte Wirkung, jedoch kamen die Schwelmer in der gesamten zweiten Halbzeit nicht mehr gefährlich an die Gastgeber heran. „Am Ende war das Spiel für uns aufgrund der dünnen Personaldecke ein echter Kraftakt für uns“, erklär Singh die zweite Halbzeit.

Schwelms Leistungsträger auf der Pointguard-Position Montreal Scott legte mit 23 Punkten und zwölf Assists wieder hervorragende Zahlen auf, jedoch fehlte mit David Ewald sein Vertreter auf der Position des Aufbauspielers. „Wenn Monty seine Pausen bekommen hat, hat man gemerkt, dass und David fehlt. Uns hat dann etwas die Struktur im Aufbauspiel gefehlt gefehlt“, so Singh.