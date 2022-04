Die gesamte Saison der EN Baskets Schwelm auf einen Blick

Die Spieler der EN Baskets Schwelm bedanken sich nach dem Sieg gegen Iserlohn bei den Zuschauern am Live-Stream.

Schwelm. Es war eine wechselhafte Saison voller Widrigkeiten für die EN Baskets Schwelm. Wir haben alles zur Saison der Basketballer auf einen Blick.

Die Saison der EN Baskets Schwelm endete in der ersten Playoff-Runde mit dem Ausscheiden gegen die Orange Academy Ulm. Trotzdem werten die Verantwortlichen der Schwelmer Basketballer die Saison 2021/2022 mit all ihren Widrigkeiten als Erfolg. Wir haben die wichtigsten Spielberichte, unsere große Saisonanalyse und Artikel über die Spieler und das Drumherum beim klassenhöchsten Sportverein in Schwelm, Ennepetal und Gevelsberg für Sie zusammengefasst.

Die Saisonanalyse



Teil II: Welche Spieler aus dem Kader der EN Baskets zurückkehren könnten

Das sagen die Spieler zum Saison-Aus in Ulm

Die Highlight-Spiele der Saison

























Geschichten rund um die Spieler der EN Baskets Schwelm











Themen rund um den Basketball in Schwelm

