Die SpVg Linderhausen betätigt sich als Lieferdienst

Schwelm Fußball-Kreisligist SpVg Linderhausen unterstützt das Restaurant "Die Turnhalle". Am Wochenende spielt der Verein den Lieferdienst.

Deutschland ist im Lockdown und wann er endet, ist nicht absehbar. Die Amateursportler aus dem Südkreis haben daher im Moment viel zusätzliche Freizeit. Beim Fußball-Kreisligisten SpVg Linderhausen kam Marketingleiter Kai Langenbruch auf eine Idee, die Schule machen könnte. Die Spielvereinigung hilft einem ihrer Partner als Lieferdienst.

Das Schulhaushotel in Schwelm ist seit Kurzem Partner der SpVg Linderhausen. Kurt Hermandung, der Betreiber des an das Hotel angeschlossenen Restaurants "Die Turnhalle", unterstützt den Verein, indem er seine Räumlichkeiten unter anderem für Konferenzen oder Teambesprechungen zur Verfügung stellt. Im Gegenzug hat der Vereine nun Hermandung seine Hilfe angeboten. Denn die Gastronomie- und Hotelbranche leidet in diesen Tagen unter den Schließungen. Gastronomen können immerhin einen Abhol- und Lieferservice anbieten. Dieser Service kann den Einnahmeausfall zwar ein wenig mindern, doch auch er kostet Geld, für Mitarbeiter und Benzin.

Testlauf am Wochenende

Und genau an dieser Stelle kommt die SpVg Linderhausen ins Spiel. Marketingleiter Kai Langenbruch kam auf die Idee, dass der Verein die Fahrten des Lieferdienstes für das Restaurant "Die Turnhalle" übernehmen könnte. Hermandung nahm die Idee gerne auf und so wird diese Kooperation bereits am kommenden Wochenende erstmals umgesetzt. "Zunächst einmal wird es ein Testlauf", erklärt Langenbruch. "Aber wenn das Restaurant auch weiterhin unsere Hilfe benötigt, stehen wir bereit."

Langenbruch selbst wird am Samstag die Lieferungen ausführen. Am Freitag, bzw. Sonntag übernehmen die Aufgabe Julian Wasserfuhr (Vorsitzender des Fördervereins) und Daniel Hinzmann – musikalisch bekannt durch seine Solo-Laufbahn und als Frontsänger der Schwelmer Band Smithy, aber sportlich ebenso leidenschaftlich als Spieler der 1. Mannschaft auf dem Platz aktiv. Alle drei leisten diesen Dienst mit großer Freude und Einsatzbereitschaft, wie Langenbruch berichtet: "Die Aktion stand kaum in unserer WhatsApp-Gruppe, da standen die Freiwilligen schon fest."

Im Zuge dessen gewann der Verein auch einen weiteren Partner: Die Tepass Autohaus Gruppe. Marketingleiterin Barbara Lusebrink bot dem Verein direkt eine Unterstützung für den geplanten Lieferdienst an. Sie stellt am kommenden Wochenende den Fahrern der SpVg Linderhausen den neuen vollelektrischen Volkswagen ID.3 zur Verfügung. So soll das Essen nicht nur "sportlich-fix, sondern auch umweltbewusst" geliefert werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Verein.