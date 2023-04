Basketball ProB EN Baskets Schwelm: Auf dem letzten Drücker in die Playoffs

Schwelm. Dank des Erfolgs in Stahnsdorf und der Schützenhilfe des ProB-Meisters klettern die EN Baskets am letzten Spieltag um zwei Plätze.

Saisonziel erreicht! Die ProB-Basketballer der EN Baskets Schwelm haben ihr Endspiel bei den TKS 49ers in Stahnsdorf gewonnen und sich damit im letzten Spiel der Hauptrunde für die Playoffs qualifiziert. Möglich ist dies nur dank des gleichzeitigen Siegs des Staffelsiegers Lok Bernau über die Iserlohn Kangaroos.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Die Spielzeit der Schwelmer Basketballer verlängert sich um mindestens zwei Spiele gegen den Sieger der Südstaffel EPG Baskets Koblenz - bereits am kommenden Wochenende geht es für das Team von Trainer Falk Möller mit dem Auswärtsspiel in Koblenz weiter. Dank des klaren 83:67 (37:34)-Erfolgs beim direkten Konkurrenten von den TKS 49ers und dem Sieg von Bernau über Iserlohn haben die Schwelmer damit zum fünften Mal in Serie seitdem Wiederaufstieg die Playoffs erreicht.

Ausführlicher Bericht folgt

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm