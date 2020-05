EN Baskets Schwelm: Aufbauspieler hat Vertrag verlängert

Vor wenigen Tagen gaben die EN Baskets Schwelm die Vertragsverlängerung von Youngster Mauro Nürenberg bekannt. Exklusiv erfuhr diese Zeitung jetzt allerdings, dass auch ein anderer Spieler bereits einen neuen Vertrag beim Klub aus der 2. Basketball-Bundesliga ProB unterschrieben hat – trotz finanziell lukrativerer Angebote.

Die EN Baskets vorgezogen

Um wen es sich handelt? Um David Ewald, den 21-jährigen Aufbauspieler der Baskets.

Er spielt auch in der kommenden Saison für die EN Baskets Schwelm: David Ewald (links; hier im Zweikampf gegen Düsseldorfs Fatom Jetullahi). Foto: Michael Scheuermann

„Mein Vertrag ist mit Beendigung der vergangenen Saison ausgelaufen“, verriet er im Gespräch mit dieser Zeitung und ergänzte: „Danach habe ich einige Angebote aus der ersten Regionalliga bekommen, wo ich teilweise mehr Geld hätte verdienen können als in Schwelm. Weil ich hier aber in der 2. Bundesliga ProB spielen kann und ich sportlich den nächsten Schritt gehen will, habe ich mich mit unserem Geschäftsführer Omar Rahim auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.“

Rahim vermeldete am Mittwochnachmittag zudem eine andere Vertragsverlängerung als perfekt: Felix Meyer-Tonndorf bleibt den Baskets ebenfalls treu. „Aller guten Dinge… sind vier Jahre in Schwelm. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr in allen Aufgabengebieten“, wurde Meyer-Tonndorf in einer Mitteilung des Klubs zitiert.

Möller über Nürenberg

Genau so einen Spieler meinte Falk Möller, Trainer der EN Baskets, als er davon sprach, dass man den deutschen Markt beobachte. Die Vertragsverlängerung von Mauro Nürenberg gab der Klub ja bereits bekannt. „Er hat eine hohe Spielintelligenz und einen guten Wurf“, lobte Möller diesen, „aber er muss körperlich weiter zulegen.“ Der Plan des Trainers ist ganz klar, dem 19-Jährigen mehr und mehr Spielzeit zu geben. „Er ist nicht feige und will den nächsten Schritt machen“, sagte Möller über den Studenten.

Möller über BBL-Finalturnier

Ein anderes Thema beobachtet der Coach ebenfalls interessiert.

Denn Bayerns Landesregierung hat bekanntlich das Hygiene- und Sicherheitskonzept der Basketball Bundesliga (BBL) für das geplante Finalturnier in München abgesegnet, damit ist die Austragung gesichert. Und das – freut auch Möller. „Spannend“, antwortet er auf die Frage, wie er das Okay der Politik für das Finalturnier finde. Und er ergänzt: „Es wäre gut für unsere Sportart, wenn es funktioniert.“

Dass es für die Bundesliga-Klubs nun darum geht, die Details des am 6. Juni beginnenden dreiwöchigen Turniers zu finalisieren, ist für Möller letztendlich aber nur eine Randnotiz. Sein Fokus liegt auf den EN Baskets, mit denen er in Kleingruppen trainiert, und deren ins Blaue zu absolvierenden Saisonvorbereitung. Christian Krings, Geschäftsführer der 2. Basketball-Bundesliga, bestätigte am Dienstag erneut, dass der Termin für den Saisonstart nicht absehbar sei. „Ich hoffe, und ich glaube das auch, dass wir trotz allem eine gute Mannschaft aufstellen können“, sagte Möller – und zu dieser wird auch David Ewald gehören.