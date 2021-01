EN Baskets Schwelm bleiben auf Playoff-Kurs

Schwelm Die Rückrunde in den beiden ProB-Gruppen hat begonnen. Und die Situation bleibt spannend.

Es ist und bleibt spannend in der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord, nachdem die Rückrunde mit dem 13. Spieltag am vergangenen Wochenende gestartet ist. Der Kampf um die Meisterschaft, um die Playoff-Plätze, birgt viel Brisanz. Auch wenn die vielen Corona-Ausfälle und die noch nicht nachgeholten Begegnungen ein schiefes Tabellenbild abgeben. Im Norden sind es mit dem abgelaufenen Spieltag dreizehn ausgefallene Spiele. Davon sind vier nachgeholt, drei terminiert und sechs noch offen.

Die EN Baskets Schwelm sind vergleichsweise milde davon gekommen, haben bisher drei Ausfälle zu beklagen. Die Partie in Hamburg ist bereits nachgeholt - erfolgreich sogar. An dem Mittwoch ist um 20 Uhr der erste Sprungball. Offen ist noch, wann es zum Nachsitzen nach Sandersdorf zu den BSW Sixers gehen soll.

In Südgruppe sind 27 Spiele ausgefallen

In der Südgruppe sieht es dramatischer aus, denn 27 Spiele sind wegen Corona-Fälle bezeihungsweise Verdachtsfälle bisher ausgefallen. Sechs Spiele sind bisher nachgeholt, neun terminiert und zwölf aber noch offen. Die Hauptrunde endet laut Rahmenterminplan Mitte März. Es sind also noch acht Wochen Zeit, alle Spiele der Hauptrunden in Nord und Süd auszutragen, ehe es in die entscheidende Playoff- beziehungsweise Playdown-Phase kommt.

Coburg einziges Team ohne Spielabsage

Im Norden hat es bisher jede der zwölf Mannschaften mit mindestens einem Ausfall erwischt. Die meisten Spiele nachzuholen haben Hamburg und Bochum mit jeweils vier. Hamburg hat bereits zweimal, Bochum einmal ein "Nachsitzen" bestritten. In der Südgruppe wäre so mancher Verein froh, "nur" vier Ausfälle zu haben. Die Basketball Löwen aus Erfurt sind einsamer Spitzenreiter, was die Ausfälle angeht: Neun Spiele fielen Corona oder dessen Verdachtsfälle zum Opfer. Sieben haben die Spieler von Ahorn Camp aus Speyer, sechs von Avato Collage Wizards aus Karlsruhe auf dem Ausfallkonto. Jeweils fünf Ausfälle sind es bei FC Bayern II, Orange Academy aus Neu-Ulm, TSV Oberhachingen und Dresden Titans. Der aktuelle Süddritte BBC Coburg stellt übrigens die einzige Mannschaft beider ProB-Gruppen, die bisher alle Spiele an den angesetzten Spieltagen absolviert hat.

Bochum spielt auf ProA-Niveau

Im Norden zählt der VfL SparkassenStars Bochum zweifelsohne zu den Liga-Favoriten. "Die Mannschaft hat ProA-Niveau", befindet auch Schwelms Trainer Falk Möller. Mit dem 96:92-Sieg gegen Düsseldorf untermauerten die Ruhrstädter um den ehemaligen Schwelmer Niklas Geske ihre Spitzenposition. Die Partie am vergangenen Wochenende in Bernau konnte nicht stattfinden. 18 Punkte (in zehn Spielen) lautet der Spitzenwert. Nur jeweils zwei Punkte dahinter sind es mit WWU Baskets Münster (in zwölf Spielen) und Itzehoe Eagles (in dreizehn Spielen) die beiden ärgsten Verfolger. Am Sonntag hatte Münster um den das Verfolgerduell gegen die Norddeutschen mit 85:81 (53:51) gewonnen.

Schwelm gewinnt direktes Duell gegen Köln

Es folgt ein Mittelfeld mit sieben Mannschaft, die um die weiteren fünf Playoff-Plätze konkurrieren. Und auch hier gilt, dass die Corona-Pandemie für ein schiefes Tabellenbild sorgt. Nach den viertplatzierten Giants aus Düsseldorf (14 Punkte aus 12 Spielen) folgen drei Mannschaften mit zwölf Zählern: EN Baskets Schwelm (11 Spiele), TKS 49ers aus Stahnsdorf (11 Spiele) und die RheinStars aus Köln (13 Spiele). Wertvoll kann werden, dass Schwelm gegen die Domstädter bereits beide Begegnungen absolviert und das direkte Duell gewonnen hat. Noch in der Playoff-Zone sind die Iserlohn Kangaroos mit zehn Zählern (12 Spiele).

Gute Chancen für Sixers und Bernau

Aus der Playdown-Zone raus wollen die BSW Sixers aus Sandersdorf (8 Pkt; 10 Spiele) sowie Lok Bernau (8 Pkt; 11 Spiele). Die weniger ausgetragenen Begegnungen beider Mannschaften im Vergleich beispielsweise zu Iserlohn und Köln zeigen, dass beide gute Chancen haben, noch in die obere Region zu klettert. Abgeschlagen am Ende der Nord-Tabelle sind mit jeweils sechs Punkten Vorletzter Hamburg (11 Spiele) und Schlusslicht Wedel (12 Spiele).

Indes sind es noch elf Spieltage, in denen sich entschedet, wer an den Playoffs teilnehmen darf, wer gegen den Abstieg kämpfen muss.

