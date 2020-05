EN Baskets Schwelm: Diesen Plan verfolgt Mauro Nürenberg

Schwelm. Damit er sich bei den EN Baskets Schwelm in der nächsten Saison in der ProB noch mehr etabliert, verfolgt Mauro Nürenberg einen konkreten Plan.

Mit der Vertragsverlängerung von Mauro Nürenberg haben die EN Baskets Schwelm unter der Woche die Weichen für eine weitere Saison, in der auch auf junge Spieler gesetzt werden soll, gestellt. Der 19-jährige Guard, der in der abgelaufenen Serie auch in der Junioren-Bundesliga für den Nachwuchs von Phoenix Hagen auf dem Parkett stand, soll in seiner Entwicklung in der kommenden Saison den nächsten Schritt machen. Diesen Plan verfolgt Nürenberg.

In der vergangenen Spielzeit kam der talentierte Nürenberg im ProB-Team der Schwelmer nur zu wenigen Kurzeinsätzen. Gesetzt war der Guard jedoch bei der Schwelmer Reserve in der zweiten Regionalliga. „Er hatte erst ein paar Startschwierigkeiten, kam dann aber immer besser rein und hat sich super entwickelt“, lobte RE Baskets-Coach Robin Singh seinen Spieler nach dem Saisonabbruch.

Dass Nürenberg perspektivisch immer näher an Einsätze in der zweiten Bundesliga ProB herangeführt werden soll, zeigte sich in der vergangenen Spielzeit vor allem daran, dass Nürenberg immer im Kader der EN Baskets stand. Mit der Vertragsverlängerung darf sich der 19-Jährige nun Hoffnungen darauf machen, dass es in der kommenden Saison mit mehr Einsatzminuten klappt. Über die abgelaufene Saison sagt er in einem Interview: „Ich wurde in Schwelm super aufgenommen und habe mich sofort wohl gefühlt. Trotz einiger kleinerer Verletzungen und Krankheiten konnte ich mich sehr gut weiterentwickeln und einen Schritt nach vorne machen.“

Große Ziele mit den EN Baskets

Angesprochen auf seine Wünsche für die kommende Saison, wird schnell deutlich, dass Nürenberg mit den EN Baskets große Ziele verfolgt: „Das Wichtigste ist erst einmal, dass die Saison normal stattfinden kann. Wenn das der Fall ist, wollen wir natürlich da anknüpfen, wo wir in dieser Saison aufhören mussten.“

Um in der kommenden Saison eine größere Rolle bei den EN Baskets einnehmen zu können, arbeitet Nürenberg derzeit hart an sich und seinem Körper: „Ich habe mein Krafttraining umgestellt. So kann ich mit genug Regeneration an sechs Tagen in der Woche trainieren. Außerdem versuche ich, jeden Tag mindestens 4000 Kalorien zu mir zu nehmen, um den Masseaufbau zu unterstützen.“

Wann die neue Saison für Nürenberg und die EN Baskets dann starten kann, steht derweil noch nicht fest. Die 2. Basketball-Bundesliga arbeitet derzeit an verschiedenen Szenarien, wie ein Saisoneinstieg im September aussehen könnte.