EN Baskets Schwelm: Enttäuschung trotz gelungenem Gameplan

Schwelm Die EN Baskets Schwelm blicken nach knapper Niederlage gegen den Favoriten VfL SparkassenStars Bochum schon aufs nächste schwere Spiel.

Obwohl der Gameplan nahezu perfekt aufging, waren die EN Baskets Schwelm nach dem Basketball-Spiel gegen den ProB-Tabellenführer unzufrieden. Denn die VfL SparkassenStars Bochum um den Ex-Schwelmer Niklas Geske gewannen in einem engen und sehr defensiven Spiel knapp mit 57:51.

Die Baskets spielten an diesem Abend gegen die SparkassenStars eine sehr effektive Zonen-Verteidigung, was im Umkehrschluss nur wenige Punkte zur Folge haben sollte. Vor allem die Bochumer hatten an diesem System zu knabbern. Die sonst so starke "High End Offense" kam nahezu völlig zum Erliegen.

Schwelms Gameplan ging auf

Das war auch der Gameplan von Baskets Headcoach Falk Möller, der über die geringe Punkteausbeute des Gegners durchaus zufrieden sein konnte. "Wir haben gegen die Top-Mannschaft der Liga gespielt. Die Bochumer sind offensiv sehr stark und machen im Schnitt glaube ich 93 Punkte. Wir wollten ihnen so wenig Punkte wie möglich geben." Nach Abpfiff kamen die Gäste dann 57 Punkte, so wenige hatten die die ganze Saison nicht. "Leider waren wir aber auch offensiv schwach," gibt Möller zu.

Es waren die unsauberen Abschlüsse, Fehlpässe und schlechten Entscheidungen im Angriff auf beiden Seiten, die das Spiel letztendlich bestimmen sollten. Aus diesem Grund konnten sich weder die Schwelmer, noch die Bochumer in der ersten Halbzeit absetzen.

Erst im zweiten Durchgang schien sich der Favorit aus dem Ruhrgebiet auf das Verteidigungssystem eingestellt zu haben. Die Zehn-Punkte-Führung im dritten Spielabschnitt war allerdings nur eine Momentaufnahme, denn als die Defensive der Baskets wieder arbeitete, fielen bei den Gästen die Körbe über mehrere Minuten nicht mehr. "Es war trotzdem bis zwei, drei Minuten vor Ende die Chance auf den Sieg gegeben", so Möller. "Ich habe bis zum Schluss dran geglaubt."

Es wäre die große Chance der EN Baskets gewesen, aber gerade als man erneut die Führung in den Händen hatte, kam Bochum zurück und drehte die Partie abermals.

Es sollte bis in die letzte Phase des Spiels eng bleiben, jedoch machten zwei individuelle Fehler, gut zwei Minuten vor dem Ende, den Baskets einen Strich durch die Rechnung. Bochum setzte zum Schlussspurt an und sicherte sich die Punkte in der Schwelm-Arena.

Revanche im Rückspiel?

Bereits am kommenden Samstag, 13. Februar, treffen die Baskets um 19.30 Uhr zuhause auf die BWS Sixers. Nach dem Hinspiel, bei dem die Schwelmer eine 67:85-Niederlage einstecken mussten, soll nun ein Sieg her.

"Das wird ein extrem wichtiges Spiel für uns", weiß Möller. "Die Sixers sind im Moment das heißeste Team der Liga, sie haben Bochum geschlagen. Wir haben noch was gut zu machen, denn das war keine gute Performance im Hinspiel. Das wollen wir zuhause besser machen."

Auch Milen Zahariev, Topscorer im Spiel gegen Bochum mit 14 Punkten ist über die defensive Leistung seiner Teamkollegen zufrieden, blickt jedoch schon auf das kommende Wochenende: "Wir haben gegen das beste Team der Liga gespielt. Unsere Zonen-Verteidigung hat die meisten Zeit gut funktioniert. Wir müssen uns jetzt ausruhe und am Samstag bereit für das Spiel gegen die Sixers sein."

