EN Baskets Schwelm im Livestraem

Schwelm. Am Samstag, 16. Januar, ab 18.30 Uhr buchbar. 41 Spiele sind in der ProB ausgefallen. Die Situation in der Nord- und Südgruppe.

Alle Termine der Hauptrunde stehen, die EN Baskets Schwelm werden alle Begegnungen der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord, ausgetragen haben, bevor es in die K.o.-Phase geht. Stand jetzt. Denn in der derzeitigen Corona-Pandemie kann viel passieren. Jedenfalls sind alle bisher drei Nachholspiele terminiert beziehungsweise gespielt. In Hamburg gab es den 81:59-Sieg im Nachsitzen, gegen Bochum wird am 10. Februar (Mittwoch, 20 Uhr) in eigener Halle nachgesessen und jüngst haben sich die BSW Sixers und die Kreisstädter auf den 27. Februar (Mittoch; 19.30 Uhr) auf den neuen Termin in Sandersdorf geeinigt.

14. Spieltag, 14. Absage im Norden

Damit kann die Tabelle der Nord-Gruppe etwas gerader gerückt werden. Neben Schwelm sind es bisher RheinStars Köln und SC Rist Wedel, die alle Spiele geplant haben. Die Domstädter haben sogar alle bisher dreizehn auszutragenen Hauptrunden-Spiele ausgetragen. Bis zum jüngsten Spieltag am 9. Januar zählten auch die Itzehoe Eagles zu diesem Kreis. Doch am 14. Spieltag kommt es zum 14. Spielausfall: die Norddeutschen spielen nicht gegen Lok Bernau. Für die Berliner Vorstädter ist es bereits der dritte Ausfall in Folge wegen des Corona-Virus'. Aussstehende Termine haben Bernau (dreimal), Stahnsdorf (zweimal) Iserlohn, Sandersdorf, Münster, Düsseldorf, Hamburg, Bochum und Itzehoe (jeweils einmal).

Süden bekalgt bisher 27 Absagen

Insgesamt sind an den bisher 14 Spieltagen im Norden 14 Begegnungen wegen des Corona-Virus' ausgefallen. Vier sind bereits nachgeholt, vier neue Termine stehen, sechs Spiele sind noch offen. Im Süden bleibt es bei 27 ausgefallenen Begegnungen in der laufenden Saison. Mit dem 79:67-Sieg von Hanau gegen Erfurt am vergangenen Mittwoch, 13. Januar, sind mittlerweile sieben Spiele nachgeholt und acht Nachholspiele sind terminiert. Allerdings sind es immer noch zwölf Duelle, die terminiert und demnach auch noch gespielt werden müssen.

Livestream bis 18.30 Uhr am Samstag buchen

Alle Begegnungen, im Norden wie im Süden, gehen ohne Zuschauer in den jeweiligen Hallen in Szene. Aber im Internet werden Live-Übertragungen angeboten. So auch ein kostenpflichtiger Livestream, wenn am Samstag, 16. Januar, ab 19.30 Uhr die EN baskets Schwelm gegen den Eimsbpütteler TV Hamburg spielen. Bis spätestens um 18.30 Uhr ist der Livestraem hier buchbar.

