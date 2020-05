EN Baskets Schwelm: Moritz Krume setzt Prioritäten und geht

Auf der Seite der Verpflichtungen für die kommende Saison haben die EN Baskets Schwelm schon einige Voraussetzungen geschaffen. Neben den beiden Mannschaftsführern Dario Fiorentino und Nikita Khartchenkov haben die Kreisstädter auch David Ewald und Felix Meyer-Tonndof verpflichten können. Auf der anderen Seite verkündet der ProB-Ligist nun den ersten Abgang: Moritz Krume wird in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot der Schwelmer tragen. Er erklärt, warum.

Der Power-Forward hatte schon in der vergangenen Spielzeit aufgrund beruflicher Verpflichtungen Probleme, das Trainingspensum der Mannschaft mitzugehen. Da sich für den 2,02 Meter großen Hünen nun neue berufliche Perspektiven ergeben, haben sich die Verantwortlichen der Baskets mit dem Spieler auf eine Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt.

Den Beruf im Fokus

In einer Pressemitteilung heißt es: „Moritz möchte sich in den kommenden Jahren mehr auf seinen beruflichen Werdegang konzentrieren und wechselt vermutlich zu einer Mannschaft in der 1. Regionalliga West.“

Nach seinem Wechsel von der BG Hagen im Sommer 2018 zu den Kreisstädtern entwickelte sich der Forward zu einem wichtigen Spieler im Team von Cheftrainer Falk Möller. Vor der zurückliegenden Saison 2019/2020 wollte Krume dann eine noch größere Rolle im Team der Schwelmer einnehmen. In der Erklärung der Baskets heißt es hierzu: „Moritz bereitete sich noch einmal sehr intensiv auf die Saison vor, nahm dabei etwa. 25 Kilo ab und machte sich fit. Die Belastung aus Beruf und Leistungssport machte ihm dann im Laufe der Zeit etwas zu schaffen.“

In der abgelaufenen Spielzeit kam Krume im Schnitt auf 3,9 Punkte und 2,5 Rebounds pro Spiel. Wo sein sportlicher Weg zur neuen Saison genau hinführen wird, steht derweil noch nicht endgültig fest.