EN Baskets Schwelm: Steht eine emotionale Rückkehr bevor?

Zu einem emotionalen Wiedersehen könnte es in der kommenden Saison der 2. Basketball-Bundesliga ProB in Schwelm kommen. Denn mit David Bunts übernahm ein ehemaliger Aufstiegsheld der Schwelmer Basketballer das Traineramt beim Regionalligisten BBG Herford. Und diese, so steht es in einer Pressemitteilung des Klubs, strebt als zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs auf Grund der Corona-Krise Tabellenzweiter in die ProB, dürfte daher eine Wildcard beantragt haben. Doch vielleicht sind ja auch die EN Baskets Schwelm zukünftig gar nicht mehr in der ProB.

Der heute 40-jährige Bunts wechselte zur Saison 2009/10 zu den Schwelmer Baskets, aus denen die heutigen EN Baskets Schwelm hervorgingen. Unter der Regie von Trainer Raphael Wilder stieg die Mannschaft im Frühjahr 2010 in die 2. Bundesliga ProB auf. Sowohl zum Aufstieg als auch zum ersten Platz nach der Hauptrunde der Saison 2010/11 trug Bunts einen gehörigen Teil bei. Dennoch trennten sich die Wege des Klubs und des US-Amerikaners im Dezember 2011.

Was planen die EN Baskets?

„Bei den Schwelmer Baskets ist David jederzeit herzlich willkommen und trifft auf offene Türen“, hieß es damals in einer Pressemitteilung zu seinem Abschied. Sollten die beiden Klubs in der kommenden Saison aufeinandertreffen, dürfte es bei dem einen oder anderen also emotional werden.

Allerdings gibt es nicht nur bei der BBG Herford das Fragezeichen Wildcard. Auch bei den EN Baskets, die Tabellenzweiter der Hauptrunde geworden sind, könnte sich an der Ligazugehörigkeit theoretisch noch etwas in Richtung ProA ändern. „Ich muss keine Wildcard beantragen, ich könnte ganz einfach eine Lizenz für die nächsthöhere Klasse beantragen“, sagte EN-Baskets-Geschäftsführer Omar Rahim auf Nachfrage – ohne sich allerdings festzulegen, ob er das bereits getan hat oder es plant.

Was passiert mit Schalkes Platz?

„Wenn wir in der nächsten Saison Basketball spielen, spielen wir in der ProB“, sagte Rahim in Stand-jetzt-Manier noch, wohlwissend, dass es durch den Rückzug von Schalke 04 auch einen freien Platz in der ProA geben müsste.