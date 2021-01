EN Baskets Schwelm unterliegen bei den BSW Sixers

Sandersdorf-Brehna Die Serie der EN Baskets Schwelm endet. Auf die erzwungene Spiel- und Trainingspause folgt eine Niederlage in Sandersdorf.

Nach zuletzt drei Siegen in Serie unterlagen die Basketballer der EN Baskets Schwelm am Mittwochabend mit 67:85 (10:26, 19:11, 19:21, 19:27) bei den BSW Sixers. Die positive Serie des ProB-Teams aus dem Südkreis ist damit jäh beendet.

+ + + Du willst wissen, was in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Baskets-Trainer Falk Möller hatte im Vorfeld davor gewarnt, dass die erzwungene Pause der letzten Tage einen Einfluss haben könnte. Nach einem Corona-Verdachtsfall im Team war am vergangenen Wochenende das Auswärtsspiel bei den TKS 49ers ausgefallen und die Spieler mussten sich bis Dienstagnachmittag in Isolation begeben. Dann bestätigte ein PCR-Test, dass der Spieler nicht infiziert war.

Nach nur einer Trainingseinheit am Dienstagabend ging es Mittwochmittag in den Bus zur knapp fünfstündigen Fahrt nach Sandersdorf. "Wir müssen aus dem Bus aussteigen und sofort volle Intensität zeigen, sonst sind wir schnell 0:20 hinten", hatte Möller noch am Dienstag gesagt. Ganz so schlimm kam es nicht, trotzdem stand es schon am Ende des ersten Viertels 26:10 für die Gastgeber.

BSW Sixers holen in der Tabelle auf

Zwar konnten die Baskets das Spiel in der Folge ausgeglicheren gestalten, punkteten im zweiten Viertel besser als die Sixers, doch insgesamt reichte die Leistung an diesem Abend nicht, um sich durchsetzen zu können. Montrael Scott war mit 21 Punkten der beste beste Scorer bei der 67:85-Niederlage, durch die Sandersdorf in der Tabelle zu den Baskets aufschließen konnte. Beide Vereine haben nun 14 Zähler auf dem Konto.

Das nächste Spiel lässt nicht lange auf sich warten. Schon am kommenden Samstag, 30. Januar, empfangen die Baskets die Iserlohn Kangaroos in der Schwelm-Arena. Tip-Off ist um 19.30 Uhr.

+ + + Mehr Lokalsport aus dem südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis findest Du hier + + +