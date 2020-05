EN-Süd: So haben sich die Tennis-Teams entschieden

Eine Übergangssaison wird im Tennis gespielt. Nicht alle Klubs starten. So haben sich die Tennis-Teams aus dem EN-Südkreis entschieden. Wir zeigen, wer in der ab dem 8. Juni startenden Übergangssaison in welcher Klasse spielt und wer nicht spielt.

TC Blau-Weiß Schwelm

Herren (Kreisliga) nehmen am Spielbetrieb teil.

Herren 40 (Verbandsliga) nehmen nicht am Spielbetrieb teil.

Herren 40 II (Kreisliga) nehmen am Spielbetrieb teil.

Herren 65 (Verbandsliga) nehmen nicht am Spielbetrieb teil.

Herren 70 (Südwestfalenliga) nehmen am Spielbetrieb teil.

Damen (Bezirksliga) nehmen nicht am Spielbetrieb teil.

TC Rot-Weiß Schwelm

Herren (Kreisklasse) nehmen am Spielbetrieb teil.

Herren 30 (Kreisklasse) nehmen am Spielbetrieb teil.

Herren 50 (Bezirksklasse) nehmen am Spielbetrieb teil.

TC Rot-Weiß Gevelsberg

Herren 40 (Kreisliga) nehmen am Spielbetrieb teil.

Herren 55 (Regionalliga) nehmen am Spielbetrieb teil.

Damen 50 (Verbandsliga) nehmen am Spielbetrieb teil.

TG Hiddinghausen

Herren (Bezirksliga) nehmen am Spielbetrieb teil.

Herren 40 (Kreisliga) nehmen am Spielbetrieb teil.

Damen (Kreisklasse) nehmen am Spielbetrieb teil.

Damen 40 (Bezirksliga) nehmen am Spielbetrieb teil.

TC Grün-Weiß Ennepetal

Herren 65 (Bezirksliga) nehmen nicht am Spielbetrieb teil.

Damen 40 (Bezirksliga) nehmen nicht am Spielbetrieb teil.

TC Grün-Weiß Silschede

Herren (Bezirksklasse) nehmen am Spielbetrieb teil.

Herren II (Kreisklasse) nehmen am Spielbetrieb teil.

Herren 30 (Südwestfalenliga) nehmen nicht am Spielbetrieb teil.

Herren 40 (Südwestfalenliga) nehmen nicht am Spielbetrieb teil.

Herren 50 (Bezirksklasse) nehmen am Spielbetrieb teil.

Damen (Bezirksliga) nehmen am Spielbetrieb teil.

Damen 60 (Westfalenliga) nehmen nicht am Spielbetrieb teil.