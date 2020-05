EN-Süd: Tipps und Ideen für ein sportliches Pfingsten

Mit dem anstehenden Pfingstwochenende treten weitere Lockerungen der Landesregierung nach dem Corona-Lockdown in Kraft. Das heißt: Auch Kontaktsportarten sind wieder erlaubt. Ob Erlebnis-Sportarten in bunten Hallen, ein Ausflug in die Natur oder ein ruhiger Familientrip zur örtlichen Minigolf-Anlage – der Südkreis hat ab dem kommenden Wochenende auch aus sportlicher Sicht wieder einiges zu bieten.

Für manche Aktivitäten gibt es gesonderte Regeln, überall gilt: Achten Sie auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zu Mitmenschen und lesen Sie sich die Vorgaben der jeweiligen Betreiber durch. Aber eines sollte trotz allem nicht vergessen werden: Haben Sie viel Spaß mit unseren Freizeitsport-Tipps für das Pfingstwochenende.

Erlebnis-Sportarten

Lasertag und Co.

Ab heute öffnet das Schwelmer Freizeitzentrum Shangrila wieder. Funsport-Begeisterte können sich nun wieder auf Lasertag, Bowling, Bubble-Ball, Outdoor-Lasertag, Arrowtag und mehrere Escape-Rooms freuen. Personen, die für die vergangenen zweieinhalb Monate eine Buchung im Shangrila hatten, dürfen den Warenwert nun in Form eines Gutscheins in der Eventsport-Arena einlösen. „Das ist eine Selbstverständlichkeit. Die Kunden haben ja dafür bezahlt. Wir freuen uns auf den Neustart und jeden Gast, der den Weg zu uns findet“, sagt Pächterin Anna Filimonova.

Öffnungszeiten: Freitag von 15 bis 24 Uhr, Samstag von 11 bis 24 Uhr und Sonntag von 11 bis 21 Uhr.

Kosten: Die Preise sind je nach präferierter Sportart verschieden. Eine Bowlingbahn kostet pro Stunde beispielsweise insgesamt 21 Euro, eine Stunde Outdoor-Lasertag 16 Euro pro Person.

Adresse: Ruhrstraße 77, 58332 Schwelm. Weitere Informationen unter www.shangrila-arena.de oder 02336/4446933.

Kartbahn

Auch für die Cool Runners-Kartbahn in Gevelsberg hat die lange Zeit der Corona-Pause seit der vergangenen Woche ein Ende. Motorsportbegeisterte können hier also wieder über die Indoor-Strecke heizen. „Uns hätte die Corona-Krise im Herbst noch deutlich härter getroffen, weil dann die Kartsport-Saison erst richtig anfängt. So halten sich die Verluste noch im Rahmen. Trotzdem sind wir natürlich froh darüber, endlich wieder auf die Strecke zu dürfen“, sagt Inhaber Marco Neubauer. „Ich denke, Kartfahren ist ohnehin ein Sport, bei dem man den Mindestabstand und die Hygienevorschriften gut einhalten kann. Besonders, wenn man seinen eigenen Helm mitbringt.“

Öffnungszeiten: Freitag 14 bis 22 Uhr, Samstag 13 bis 22 Uhr, Sonntag 10.30 bis 22 Uhr, Montag 14 bis 20 Uhr.

Kosten: Gruppen ab acht Personen zahlen am Pfingstwochenende für eine halbe Stunde auf der Kartbahn 35 Euro pro Person. 45 Minuten kosten 47 Euro, eine Stunde 60 Euro pro Fahrer. Ein Helm kann für 3 Euro geliehen werden.

Adresse: Mühlenstraße 5, 58285 Gevelsberg

Sport mit der Familie

Minigolf

Wer es am Pfingstwochenende etwas gemütlicher angehen will, ist auf den lokalen Minigolf-Anlagen genau richtig. Für ein Wetteifern mit dem Golfschläger bietet sich unter anderem auch die Sterngolf-Anlage im Naherholungsgebiet Stefansbach in Gevelsberg an. Schon seit drei Wochen hat die Anlage von Betreiber Uwe Ungermann wieder geöffnet. „Die Erfahrung zeigt, dass die Leute noch etwas vorsichtig sind, aber es wird immer besser. Da kommt das Pfingstwochenende mit schönem Wetter gerade recht“, sagt Ungermann. Am morgigen Samstag müssen sich Privat-Personen wegen eines Vereinsturniers jedoch noch gedulden. „Wer möchte, kann sich das natürlich gerne anschauen. Unser Kiosk hat geöffnet, also gibt es auch Getränke und etwas zu essen.“

Öffnungszeiten: Freitag 15 bis 20 Uhr, Samstag kein Publikumsbetrieb, Sonntag und Montag von 10 bis 20 Uhr

Kosten: Erwachsene zahlen für eine Runde 3,50 Euro, Jugendliche, Schüler und Studenten 2,50 Euro pro Runde. Kinder bis 14 Jahre müssen nur 1,50 Euro pro Runde zahlen.

Adresse: Ochsenkamp 1, 58285 Gevelsberg. Weitere Informationen unter www.sterngolf-gevelsberg.de

Tennis

Seit zwei Wochen bietet die TG Hiddinghausen allen Sportbegeisterten die Möglichkeit, kostenfrei auf ihrer Tennisanlage ein paar Bälle zu schlagen und sich in einer neuen Sportart zu probieren. „Das Angebot gilt nach wie vor. Wir freuen uns über jeden, der das Tennisspielen mal ausprobieren will und stellen bei Bedarf auch gerne Schläger zur Verfügung“, sagt Sportwart Stephan Rath. Einzige Voraussetzung: Interessierte sollten vor dem Betreten der Anlage eine Mail an vorstand-tg-hiddingausen@web.de senden, damit der Verein den Überblick über die Belegung der Anlage behält und dokumentieren kann, wer sich zu welcher Zeit auf der Anlage befunden hat.

Platzadresse: Albringhauser Straße 2, 45549 Sprockhövel. Weitere Informationen unter www.tg-hiddinghausen.de

Auf der Anlage der TG Hiddinghausen können sich Interessierte kostenlos im Tennissport ausprobieren. Foto: Joel Klaas

Auch beim TC Grün-Weiß Ennepetal bietet sich am morgigen Samstag die Möglichkeit zu kostenfreien Tennis-Stunden. Unter der Anleitung von Tennistrainer Sinisa Elijas können Interessierte auch hier ihr Können am Schläger testen. „Egal ob jung oder alt, jeder kann mitmachen und den Tennissport kennenlernen“, sagt Sportwart Adrian Woityna. Wer mitmachen möchte, kann sich unter www.tennis-people.com/tc-gw-ennepetal anmelden.

Platzadresse: Helkenberger Weg 6, 58256 Ennepetal. Weitere Informationen: www.tcgwennepetal.de

Sport in der Natur

Fahrradfahren

Wer die freie Zeit über Pfingsten in der Natur verbringen will, hat auf zahlreichen Rad- und Wanderstrecken im Südkreis die Möglichkeit dazu. So gibt es beispielsweise die Radtour „Ennepetaler Acht“. Diese Strecke besteht aus zwei Teilen: einem östlichen mit 16,3 Kilometern und einem westlichen mit 23,1 Kilometern Länge.

Empfehlenswert ist auch die „Vier-Talsperrenrunde“. Diese entstand bei dem Versuch, die vier Talsperren rund um Ennepetal durch eine Radroute zu verbinden. Da die Route mit knapp 50 Kilometern recht lang ist, hat die AG ProRad-EN die Strecke in zwei Teile aufgeteilt. Beide Teile lassen sich zur Gesamtrunde verbinden.

Zudem können sich naturbegeisterte Radsportler auf die „Kohle-, Kühe-, Kunst-Radtour“ begeben. Die Route entstand 2010 als Projekt der „Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010“ aus der Zusammenarbeit der Städte Schwelm, Sprockhövel, Gevelsberg und Ennepetal heraus und bietet neben der sportlichen Herausforderung von 37 Kilometern Gesamtstrecke über das Hülsenbecker Tal und entlang der Ennepe auch einige natürliche Sehenswürdigkeiten.

Weitere Informationen unter https://www.ennepetal.de/kultur-freizeit-tourismus/

Wandern

Natur- und Wanderbegeisterte kommen im Südkreis vor allem in Ennepetal mit seinen zahlreichen Rundwegen auf ihre Kosten. Auf neun verschiedenen Wanderrouten kann die Umgebung der Stadt umgangen werden. Besonders reizvoll ist der Wappenweg. Mit einer Länge von insgesamt 56 Kilometern bleibt es wohl eher den sehr ambitionierten Wanderern vorbehalten, den Wappenweg an einem Tag in ganzer Strecke kennenzulernen. Alle übrigen Grenzgänger haben die Möglichkeit, den längsten Wanderweg Ennepetals in Teilstücken zu gehen.

1. Teilstrecke: Bahnhof Ennepetal (Gevelsberg) bis Hasperbach/Ahlberg, ca. 13 km

2. Teilstrecke: Hasperbach/Ahlberg bis Peddenöde, ca. 11 km

3. Teilstrecke: Peddenöde bis Heilenbecker Talsperre, ca. 10 km

4. Teilstrecke: Heilenbecker Talsperre bis Külchen/Königsfeld, ca. 11 km

5. Teilstrecke: Külchen/Königsfeld bis Bahnhof Ennepetal (Gevelsberg), ca. 11 km. Weitere Infos: info@kluterthoehle.de.