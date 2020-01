Endspiel-Krimi endet mit einem Happy-End

Nachdem zwei Nachwuchs-Mannschaften von RE Schwelm sowie eine des TV Eintracht Vogelsang den Sprung zur Qualifikationsrunde B um die Westdeutsche Volleyball-Meisterschaft geschafft hat, haben sich mit den U18-Volleyballerinnen eine weitere Formation von RE Schwelm – und das nach einem „Endspielkrimi“, worin die Schwelmerinnen die Nerven behalten haben. Erschwerend kam noch hinzu, dass ein Teil der Mannschaft erst in der Nacht zum Turnier von der Skifahrt des Märkischen Gymnasiums zurückgekehrt war. Keine Frage also, dass der Jubel nach dem Erreichten in Hamminkeln riesig war

Schwere Ausganssituation

Dabei war die Ausgangs-Situation ambitioniert – wenn nicht fast unmöglich. Mit dem USC Münster und dem SV BW Dingden hatten es die Schwelmerinnen mit Mannschaften zu tun, die im NRW-Volleyball klangvolle Namen und gute Nachwuchsarbeit haben. Spielen doch beide Vereine mit ihren ersten Mannschaften in den Bundesligen. Das vierte Team der Gruppe, der Detmolder SV, war den Schwelmern weitgehend unbekannt. Zwei Mannschaft würden die nächste Quali-Runde schaffen. „Mit viel Respekt und eher als Außenseiter denn mit der Erwartung war die Mannschaft nach Hamminkeln gereist“, so Abteilungsleiter Gereon Duwe

Im ersten Spiel gab es mit dem USC Münster der erste schwere Brocken. Gestalteten die Schwelmerinnen den ersten Satz bis zur Satzmitte noch ausgeglichen, so kam Münster mehr und mehr in Fahrt und konnte letztendlich beide Sätze souverän für sich entscheiden. Parallel zur Schwelmer Begegnung setzte sich der gastgebende SV Dingden unerwartet mühevoll mit 2.1 gegen Detmold mit 2:1 durch.

RE Schwelm besaß so die Chance auf den zweiten, den Qualifikations-Platz – mit einem Sieg zunächst gegen Detmold. Hochkonzentriert begannen die RE-Mädchen die Begegnung, erspielten sich früh einen deutlichen Vorsprung und siegten schließlich souverän. Parallel verlor Dingden 0:2 gegen Münster, so dass das letzten Spiel für RE Schwelm gegen SV Dingden zum Finale um Platz zwei und die Quali B wurde.

Mehr noch, es entwickelte sich ein Endspielkrimi, die Halle brodelte, so dass die Schiedsrichter vom Nachbarfeld es sich bei Spielunterbrechungen nicht nehmen ließen, einen schnellen Blick auf das Geschehen im entscheidenden Spiel zu werfen.

15:10-Sieg im Tie-Break

Dingden als Heimmannschaft lief im ersten Satz trotz massiver Zuschauerunterstützung permanent einem leichten Rückstand hinterher – bis zum 24:24. Am Ende hatte Schwelm die stärkeren Nerven und entschied den Satz mit 27:25 für sich. Im zweiten Satz ließ die Konzentration der Schwelmerinnen nach, Dingden setzte sich mit 25:20 durch. Die Entscheidung musste im Tie-Break fallen. Bis zum 10:10 bleib es ein Krimi. Schließlich setzte sich RE Schwelm mit 15:10 durch, es folgten die Jubelarien.