Ennepetal: Die Torakai nehmen wieder Haltung an

Ennepetal. Kampfsportler nehmen den Trainingsbetrieb in der Halle am Ennepetaler Reichnbachgymnasium nach langer Pause wieder auf.

Die Karatelehrerin Birte Frenzel kniet ihren Schülern frontal gegenüber. Zunächst gebeugt, beginnen sie gemeinsam, den Körper in den traditionellen weißen Karate-Anzügen, aufzurichten. Die japanischen Rufe der Lehrerin schneiden die stille Atmosphäre in der Halle. Sie atmen hochkonzentriert ein und aus und kontrollieren die Spannung in ihren Körpern.

Schon das Begrüßungsritual der Karategruppe der Torakai macht gehörigen Eindruck. Wie Jürgen Porsch, erster Vorsitzender und Trainer des Kampfkunstvereins, später erklärt, gleicht das Ritual einer Meditation, die bis zu mehreren Minuten andauern kann. Die gängigere und kürzere Begrüßungsalternative ist die Verbeugung im Stehen. „Japanischer Sport ist auf der einen Seite sehr hierarchisch, auf der anderen Seite sind wir aber ein Verein von Freunden“, so Porsch, der das Training mit seinem Verein in der vergangenen Woche wieder aufnehmen durfte und es an diesem Tag seiner erfahrenen Tochter Birte Frenzel übergeben hat. „Normalerweise beginnen wir mit einer großen Umarmungsrunde, aber das geht ja jetzt nicht mehr und fehlt mir“, bedauert Porsch.

Schon am 11. Mai durften die Hallen in NRW für Vereine wieder öffnen, die Stadt Ennepetal gab sie zwei Tage später frei. Es sollte auf Nummer Sicher gegangen werden, weshalb die Hallen zunächst angeschaut und ihrer Eignung hinsichtlich der Durchlüftungsmöglichkeiten oder der Zugänge durch die Umkleideräume geprüft wurden.

Vereine auf sicherer Seite

Bis ein Verein seine Trainingseinheiten in einer Halle fortsetzen darf, muss zuerst ein Hygienekonzept vorgelegt werden, welches Maßnahmen und Regeln ihres Trainingsbetriebs festlegt. Bianca Euteneuer, Leiterin des Sportamts der Stadt Ennepetal, war von den Reaktionen der Vereine positiv überrascht. „Wir haben gemerkt, dass die Einreichung der Hygienekonzepte den Vereinen Sicherheit gegeben hat. Die haben sogar gefragt, ob sie auch für die Außenflächen Konzepte einreichen dürfen, weil sie die Unterstützung der Stadt sehr geschätzt haben. Die Vereine wollten nichts falsch machen und auf der sicheren Seite sein.“

Bevor die Stadt eine Halle freigeben darf, werden die Hygienekonzepte dem Ordnungsamt übermittelt, das die niedergeschriebenen Maßnahmenkonzepte überprüft. Das Sportamt legt nach der Bestätigung des Ordnungsamts dann die Belegung der Hallen fest, die überwiegend in städtischer Hand sind.

Auch die Beauftragte der Stadt Ennepetal für Sport und Kultur, Bianca Euteneuer, lobt sowohl den Umgang als auch die Umsetzung der Hygienevorschriften in den Vereinen der Klutertstadt: „Ich bin sehr stolz auf unsere Sportvereine, weil sie sehr verantwortungsbewusst mit dieser Sache umgehen.“

Die Stadt muss außerdem gewährleisten, dass die Hallen täglich gereinigt werden. Für die Reinigung der individuell genutzten Sportgeräte sind aber die Sportler selbst verantwortlich. Kampfkunstlehrer und Vorstandsmitglied des Stadtsportverbands, Jürgen Porsch, stand bereits des Öfteren mit Frau Euteneuer in Kontakt.

Gelungener Neustart

Porschs verantwortungsbewusste Art ließ die Offizielle der Stadt Ennepetal schon im Vorhinein von einer erfolgreichen Ausarbeitung und Umsetzung der Hygieneregeln in seinem Verein Torakai ausgehen. „Ich konnte mir direkt vorstellen, dass es der Verein mit dem Konzept gut schafft“, so Euteneuer.

Für Porsch sind die ersten Trainings, die nach dem Prüfungsprozess durch Sport- und Ordnungsamt nun Ende Mai zustande kamen, ein gelungener Start. „Ich fühlte mich super nach der ersten Stunde. Es tat noch nichts weh“, so der Karatelehrer, der vor fast vierzig Jahren seine Leidenschaft im Kampfsport entdeckt hat und zu seinem Karateanzug den schwarzen Gürtel trägt. „Ich bin sehr froh, dass wir wieder trainieren dürfen.“

Die Einheiten mit einer engen Verbundenheit zwischen dem Lehrer, der im Karatejargon auch als „der Vorausgehende“ bezeichnet wird, und seinen Schülern, den „Nachfolgenden“, werden in der Gymnastikhalle am Reichenbach-Gymnasium auf Abstand und im Zuge dessen mit einer angepassten Gestaltung der Einheiten umgesetzt.

In erster Linie beinhaltet die Gestaltung die Ausübung von Katas, mit denen ein fester Bewegungsablauf aus verschiedenen Schlag-, Tritt- und Abwehrtechniken gemeint ist und dadurch einer Choreografie ähnelt. „Das Programm ist so umfangreich, was man auch ohne das direkte Kampftraining machen kann. Es wird nicht langweilig“, findet Porsch.

Der langersehnte Trainingsbeginn verschiebt sich für ein paar der Vereinsmitglieder jedoch trotzdem nach hinten. „Wir haben auch echte Oldies dabei. Die habe ich aber gebeten, Zuhause zu bleiben, weil ich kein Risiko eingehen möchte. Wir machen auch noch kein Kindertraining, weil man die Kleinen nicht so gut kontrollieren kann“, bedauert er.

Die Geselligkeit fehlt

„Ich glaube, die Rücksicht auf die anderen Sportler erfordert eine Menge Ruhe und Konzentration“, so Sportamtsleiterin Euteneuer. Sie schätzt die verantwortungsbewussten Entscheidungen der Vereine, die gern wieder in ihren gewohnten Sportalltag zurückkehren würden. „Die Sportvereine sehnen sich nach Normalität“, erklärt sie. „Ich finde, Corona hat viele Dinge entschleunigt und so auch den Sport und das Drumherum. Es ist schade um die Geselligkeit.“

Mit Mindestabständen, einer geringeren Teilnehmeranzahl und auch die Regelung, dass in der Halle lediglich trainiert und sich nicht noch für längere Privatgespräche aufgehalten werden darf, trübt das Stimmungsbild. „Diese Kommunikation miteinander hat allen sehr gefehlt“, sagt Porsch.

„Selbst wenn demnächst wieder Sport mit Körperkontakt erlaubt wäre, würden wir das nicht machen. Ich persönlich habe da zu große Bedenken“, so Porsch zum weiteren Vorgehen.