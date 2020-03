Ennepetal erwartet Schermbeck am Sonntag

In der Fußball-Oberliga ist der TuS Ennepetal bisher unbesiegt, musste kein Remis hergeben. Dass darf auch gerne so bleiben, wenn der SuS Schermbeck am Sonntag seine Visitenkarte im Bremenstadion abgibt. Die Ennepetaler Spieler scharren mit den Hufen, wollen nach dem einen oder anderen Spielausfall endlich wieder in den Wettstreit gehen. „Nach meinen Eindrücken vom Training bin ich sehr zuversichtlich“, so Trainer Alexander Thamm.

Viele Englische Wochen stehen bevor

Insbesondere, dass Thamm mit „voller Kapelle“ disponieren kann, stimmt ihn zuversichtlich. Das nährt zum einen die Konkurrenzsituation. Das weckt den Ehrgeiz. „Allerdings sind alle Spieler wichtig. Egal, ob sie am Sonntag zur Anfangs-Formation zählen oder nicht“, betont Alexander Thamm, der auf die anstehenden Englischen Wochen verweist. Da sind nicht nur die Nachholspiele gegen Ahlen und Siegen. Da ist auch der Wettbewerb um den Kreispokal, der im Lager der Klutertstädter durchaus eine große Bedeutung hat – zumal ein vierter Erfolg in Folge winkt.

Smykacz, der Ausnahme-Stürmer

„Wir haben noch 16 Spiele mindestens in den kommenden elfeinhalb Wochen zu absolvieren. Schaffen wir Halbfinale und Finale im Kreispokal, werden es 18 Begegnungen für uns. Das ist der Grund,warum alle Spielerwichtig sind“, so Thamm.

Doch zunächst gilt die ganze Konzentration auf den kommenden Gegner, der in Michael Smykacz einen Ausnahme-Stürmer besitzt,zu richten. Thamm weiß um die Gefährlichkeit des Akteurs, der auch von der Reservebank kommend für wichtige Impulse und ordentlich Gefahren sorgen kann. Wie zuletzt beim 2:2 gegen Eintracht Rheine, als er zur Pause eingewechselt wurde und beide Treffer zum Remis markierte. Thamm hat einst mit dem Stürmer in Marl-Hüls gespielt, kennt seine Stärken. Doch zu sehr sollte sich die Ennepetaler Defensive nicht auf Smykacz fokussieren. Thamm: „Er muss schließlich gefüttert werden. Und darauf sollten wir uns konzentrieren.“

Kendall-Moullin schneint gesetzt

Wer wie auflaufen wird, wird Thamm kurzfristig entscheiden. Sicher scheint, dass Winter-Neuzugang Andrew Marshall Kendall-Moullin ein Mann der Startelf sein wird. Der US-Boy hat bisher für eine unglaublich wichtige Stabilität gesorgt, auf die Alexander Thamm ungerne verzichten will. Und dennoch: jeder bekommt eine Chance. „Es wird ein interessantes Spiel“, so Thamm in der Hoffnung auf weitere drei Punkte in diesem Jahr – verbunden mit einem Positions-Wechsel in der Tabellen mit Schermbeck.