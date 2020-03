Ennepetal gewinnt nach munterem Schlagabtausch

Der Platz rutschig und tief, der Gegner immer aggressiv: Blau-Weiß Voerde hatte gegen den SC Hennen keine leichte Aufgabe zu erledigen. Und das auch in dieser Begegnung der Fußball-Bezirksliga gar nicht erwartet. Am Ende gewannen die Jungs vom Tanneneck verdient mit 3:0 (2:0). „Von der Einstellung des Teams war ich sehr zufrieden, mit der Chancenverwertung nicht“, stellte Co-Trainer Daniel Frölich, der seinen „Chef“ Lars Möske an der Linie vertrat, fest. Die Voerder begannen mit viel Tempo und hatten mit ihren langen Bällen auf dem teils seifigen, tiefen Untergrund das richtige Rezept.

Spezialtraining für Kiewitt zahlt sich aus

Die Gäste agierten ähnlich, so dass sich zwar keine fußballerischen Leckerbissen ergaben, aber ein munterer Schlagabtausch die Zuschauer erfreute. Dabei waren die Gastgeber deutlich häufiger am Drücker und setzten das Team von Trainer Holger Stemmann unter Druck. So schon in der 6. Minute, als Tolga Dülger einen vielversprechenden Konter einleitete, den seine Mitspieler aber schlecht ausspielten

Besser machte es Marc Kiewitt, mit dem Trainer Lars Möske in der Woche noch ein Spezial-Abschlusstraining absolviert hatte, ein paar Minuten später. Sinan Avan hatte ihn mit einem Diagonalpass über das halbe Feld auf die Reise geschickt, und Kiewitt traf von links ins lange Eck. Das Sondertraining hatte sich damit schon ausgezahlt.

Rutschige Partie am Tanneneck

Trotzdem blieb es spannend, denn immer mal wieder rutschte der eine oder andere Akteur aus. Was vor allem in der Defensive fatale Folgen hätte haben können. Doch da halfen sich die Spieler gegenseitig aus. So griff Marcel Neumann ein, als Tobias Schipnik weggerutscht war.

Tobias Schipnik? Ja er, der sich im letzten Spiel anscheinend schwer verletzt hatte, war von Anfang an dabei. „Unser Physio Martin Kaczmarek hat da hervorragende Arbeit geleistet“, berichtete Lars Möske, „ich habe es selbst nicht geglaubt, als Tobias mir am Freitag sagte, er wolle am Sonntag spielen.“ Der groß gewachsene Abwehrspieler war dann auch ein Trumpf im Voerder Spiel. „Er hat die Mannschaft gut geführt und die Defensive zusammengehalten“, lobte Daniel Frölich nach der Partie.

Tor von Sinan Avan bringt etwas Beruhigung

Zurück zum Spiel: Mit dem zweiten Treffer kehrte Mitte der zweiten Halbzeit etwas Beruhigung bei den Voerdern ein. Sinan Avan hatte einen Freistoß aufs Tor gebracht. Schiedsrichter Heidefeld ihn als Torschützen eingetragen. Einige Zuschauer glauben aber gesehen zu haben, dass Marius Hornschuh den Ball noch mit dem Kopf leicht abgelenkt habe.

Nach der Pause blieben die Voerder hellwach und kamen noch zu mehreren Chancen, doch deren von Daniel Frölich angesprochene Verwertung war nicht gut. So ließen Jannis Pflüger und Alex Hillenberg beste Einschussmöglichkeiten aus zehn Metern ungenutzt.

Voerde klettert auf den fünften Rang

Erst kurz vor dem Ende landete die Kugel zum dritten Mal im Netz der Gäste. Marc Kiewitt hatte einen von Pflüger perfekt in die Gasse gespielten Ball aufgenommen war, verfolgt von einem Abwehrspieler, aufs Tor zu gelaufen und hatte – das Sondertraining zahlte sich erneut aus – kaltschnäuzig abgeschlossen. Mit dem Sieg kletterten die Voerder auf den fünften Tabellenplatz. Bekämen sie die Punkte aus dem Spiel bei Sinopspor Iserlohn – was zu erwarten ist – würden sie sogar Vierter sein.