Ennepetal: TG Voerde klettert auf den dritten Platz

Ennepetal. Esc war mehr als nur ein Heimsieg, der TG Voerde am Sonntagnachmittag gelang. Die Ennepetaler sind jetzt Dritter der Handball-Verbandsliga

Gegen die HSG Schwerte-Westhofen gelang dem Handball-Landesligisten TG Voerde in der heimischen Reichenbach-Halle ein verdientes 32:29 (17:14). Durch die gleichzeitige Niederlage des TV Olpe gegen Halingen übernahmen die Voerde damit den dritten Tabellenplatz. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, ohne zu hundert Prozent zu überzeugen. So blieb die Partie in den ersten 25 Minuten offen, ehe sich die Gäste eine kurze Schwächephase erlaubten. Mit einer guten Deckung, Ballgewinnen und Tempospiel setzten sich die Voerder bis zur Pause auf drei Treffer ab.

Starker Start in die zweite Spielhälfte

Diesen Abstand vergrößerten sie unmittelbar nach der Pause. Erneut nutzten sie dabei fünf schwächere Minuten der HSG, um sich ein beruhigendes Polster zu erspielen. Zwar ließen sie in der Deckung das ein oder andere Tor zu viel zu, wirklich gefährlich wurde es aber nicht mehr. Im Angriff fanden sie die richtigen Mittel, um die Schwerter Abwehr auszuhebeln und kreierten viele freie Würfe. Die Gäste steckten nicht auf und ließen die TGV nicht weiter davonziehen, schafften es aber nicht mehr noch entscheidend heranzukommen. „Der Sieg ist verdient, die Leistung war in Ordnung“, befand Trainer Kalla Paukstadt kurz nach dem Abpfiff. „Wir haben die kurzen Schwächephasen von Schwerte gut genutzt und genau da den Grundstein für den Sieg gelegt.“

TG Voerde: N. Fabiunke, Jarosch – F. Riebeling 8/4, Dössler 5, D. Riebeling 5/2, Stratmann 4, J. Thomzig 3, Pagenkämper je 3, Bunse 2, Frowein 2, Reuter.