FC SW Silschede plant Einstieg in den E-Sport

Mehr als nur ein bisschen daddeln: Fußball an der Konsole wird inzwischen an vielen Orten professionell betrieben. Bald auch in Silschede?

Gevelsberg Der Fußball-Kreisligist FC SW Silschede nimmt an ersten E-Sport-Turnieren teil und will in Zukunft eine eigene Mannschaft stellen

Der Fußball-Kreisligist FC Schwarz-Weiß Silschede steigt in den E-Sport ein. Derzeit unternimmt der Vereine seine ersten Gehversuche im Bereich des sportlichen Wettkampfs an der Spielkonsole, in den kommenden Jahren soll ein eigenes Team aufgestellt werden. So will der Verein neue Mitglieder gewinnen und an sich binden.

+ + + Du willst wissen, was in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Im Profifußball ist es längst weit verbreitet, dass die Vereine eigene E-Sport-Mannschaften haben. Der FC Schalke 04, der VfL Wolfsburg und Werder Bremen gehören zu den Bundesliga-Teams, die professionelle E-Sportler beschäftigen. In Amateurvereinen ist das hingegen noch eine Seltenheit. Beim FC SW Silschede steht die Gründung einer eigenen Mannschaft allerdings auf der Agenda für die kommenden Jahre.

Initiative für die Zukunft

Silschede will sich in Zukunft moderner aufstellen. Mit Blick auf das 100-jährige Vereinsjubiläum im Jahr 2026 haben mehrere jüngere Mitglieder eine Initiative gestartet, die den Klub in vielerlei Hinsicht voranbringen soll. Dabei geht es unter anderem um ein moderneres Sponsorenkonzept, mehr Nachhaltigkeit, Wertevermittlung und Digitalisierung. E-Sport ist ein Teil des letzten Punktes.

Ruben Filter, ehemaliger Spieler des Vereins und Teil der Initiative, erklärt: „Der Einstieg in den E-Sport war eigentlich ein mittelfristiges Ziel für uns, weil wir noch einen Haufen anderer Themen hatten, die wir vorher angehen wollten. Durch den erneuten Corona-Lockdown musste aber vieles in den Hintergrund rücken und so ist das Thema E-Sport präsenter geworden. Wir haben gesehen, dass eine Reihe von Onlineturnieren anstand und haben uns gesagt, dass wir jetzt einfach die ersten Schritte wagen wollen.“

Sowohl im Verein als auch über die sozialen Medien rief Silschede dazu auf, als E-Sportler für den Verein bei den Turnieren anzutreten, bei denen die Fußballsimulation FIFA gespielt wird. Und so nehmen dieser Tage die ersten Spieler des Kreisligisten an Turnieren teil, darunter bei der FLVW Landesverbands-Trophy, einem Qualifikationsturnier für den sogenannten DFB-ePokal und beim Kicker Heimspiel-Cup. Richtung Ostern möchte Silschede dann auch ein eigenes Turnier veranstalten.

E-Sport-Team als Anziehungspunkt

Perspektivisch, dass betont Filter, soll eine eigene Mannschaft entstehen, die ebenso Teil des Vereins ist wie es die Fußballmannschaften sind. „In ein paar Jahren möchten wie ein Team beisammen haben, das auch als Anziehungspunkt dient“, erklärt Filter. „Meiner Erfahrung nach sind gute FIFA-Spieler oft auch gute Fußballer“, sagt der 32-Jährige. Daher kann es durchaus zum Austausch zwischen Fußball- und E-Sport-Abteilung kommen.

Das Ziel: „Wir wollen auf diesem Wege neue Mitglieder für uns gewinnen und an uns binden.“ Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Zunächst gilt es, aus den ersten Erfahrungen zu lernen, die Infrastruktur des Klubs zu verbessern und auch vereinsintern für das Projekt zu werben. Vielleicht kann Silschede dann schon in naher Zukunft die Gründung einer eigenen E-Sport-Mannschaft vermelden.

+ + + Mehr Lokalsport aus dem südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis findest Du hier + + +