Fiorentino verlängert mit den EN Baskets Schwelm

Es hat durchaus Parallelen zum vergangenen Jahr. Denn früh gibt Dario Fiorentino sein „Ja-Wor“ für ein weiteres Engagement beim Basketball-Bundesligisten EN Baskets Schwelm. Im vergangenen Frühjahr waren es wenige Tage nach dem Ende der Playoff-Runde für die Schwelmer, als der Power Forward den Kontrakt mit den Kreisstädtern verlängerte. Diesmal sind es zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde in der ProB Nord und somit vor dem ersten Playoffspiel, dass Fiorentino und Schwelm sich über eine weitere Zusammenarbeit einigen.

Konstante Leistung überzeugen

Im Frühjahr 2019 hatten sich die EN Baskets Schwelm und Routinier Dario Fiorentino zu einem Engagement über ein Jahr mit Verlängerungsoption verabredet. Diese Option haben beide gezogen, nun trafen sich beide Parteien und vereinbarten die Weiterführung der Zusammenarbeit. Fiorentino streift wieder seit 2017/2018 das Trikot der EN Baskets über und bekleidet in dieser Saison, gemeinsam mit Nikita Khartchenkov, das Amt des Mannschaftskapitäns.

Der Powerforward überzeugt seit seiner Rückkehr zu den EN Baskets durch konstante Leistungen und ist ein wichtiger Spieler in der Rotation von Trainer Falk Möller. In 2019/2020 konnte Dario Fiorentino gegen den SC Rist Wedel mit 15 Punkten seinen Saisonbestwert im Scoring verbuchen. Sein bestes Spiel machte er aber beim 98:91-Heimsieg gegen Münster. Mit elf Zählern und zehn Rebounds gelang ihm ein „Double-Double“. Mindestens genauso wichtig wie seine Fähigkeiten im Angriff sind die Qualitäten des 33-Jährigen in der Defensive. Für Head-Coach Möller ist Dario Fiorentino der erste Spieler, der seine Zusage für die Saison 2020/2021 gegeben hat.

Bevor Fiorentino im Sommer 2017 in die Kreisstadt zurückgekehrt war, spielte er in der 2. Regionalliga für den Barmer TV. In Wuppertal war er der Leistungsträger und zugleich einer der herausragenden Akteure der Liga. Zwei Spielzeiten, zwischen 2012 und 2014, gehörte der 2,06 Meter große Powerforward bereits zum Kader der Schwelmer, widmete sich anschließend mehr seiner beruflichen Laufbahn und zog sich aus dem leistungsorientierten Basketball zurück. Zunächst – zum Glück für die EN Baskets Schwelm.

Noch zwei Spiele der Hauptrunde

Zwei Spiele sind in der regulären Meisterschaftsrunde zu absolvieren, und die EN Baskets Schwelm haben sich bereits für die Playoffs in der ProB qualifiziert. Die Blau-Gelben wollen sich als Tabellendritter in den beiden Begegnungen daheim gegen den Siebten Oldenburg und beim Spitzenreiter Itzehoe in eine gute Ausgangslage bringen, um eine möglichst erfolgreiche „Postseason“ zu spielen. Die erste Playoffrunde wird am 14. März gestartet. Bisher sieht es nach einem Heimspiel zum Start aus