Gevelsberg bleibt Spitzenreiter auf den Fersen

Beim TVE Netphen II fuhr die HSG Gevelsberg-Silschede einen verdienten 30:22 (14:15)-Auswärtserfolg ein und festigt den zweiten Platz in der Handball-Landesliga der Frauen. Nach Minuspunkten gleich mit Spitzenreiter DJK Westfalia Hörde, allerdings zwei Pluspunkte (und ein Spiel) weniger als die Dortmunderinnen.

HSG mit nur sieben Feldspielerinnen

Aufgrund einiger krankheitsbedingter Ausfälle reisten die Gäste mit nur acht Feldspielerinnen an. Der TVE bekam im Rückraum Verstärkung aus der ersten Mannschaft und setzte dort immer wieder Akzente, um mit einer knappen Führung in die Pause zu gehen. Die HSG spielte diszipliniert und mit viel Einsatz, ließ sich nie aus der Ruhe bringen und blieb ihrem Spielkonzept treu. Die leichten Schwächen in der Deckung justierten sie in der Halbzeit und nahmen die Haupttorschützin der Gastgeberinnen fortan geschickt aus dem Spiel. Dem TVE fiel im Angriff daraufhin nicht mehr viel ein, während die HSG offensiv zu keiner Sekunde nachließ.

Korrekturen in der Pause

Trainer Sven Heinzemann sah einen sehr engagierten Auftritt seiner Mannschaft. Mit fortschreitendem Spielverlauf ließen sie defensiv überhaupt nichts mehr zu, Offensiv blieben sie konzentriert, erspielten sich viele gute Würfe und nutzten diese konsequent. Justine Brockhaus überzeugte im Eins gegen Eins, Birte Haar übernahm im Abschluss viel Verantwortung. „Insgesamt fällt es schwer, jemanden herauszuheben. Alle haben es super gemacht und eine richtig gute Leistung gezeigt“, lobte Heinzemann sein Team, das durch den dritten Sieg in Serie den Kontakt zum Tabellenführer aus Hörde hält. „Das war ein top Spiel von uns, an dem wir in der nächsten Woche anknüpfen müssen“, blickt der Gevelsberger Übungsleiter bereits auf die anstehende Aufgabe gegen den HSV Herbede.

HSG Gevelsberg-Silschede: Pander, Krupinski – Kling 8, Haar 6, Meyer 5/2, Hark 4/1, Hanstein 3, Brockhaus 3, Stephan 1, Schüppstuhl.