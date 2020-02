Gevelsberg II besteht nächstes Spitzenspiel schadlos

Es bleibt dabei, dass in der Handball-Bezirksliga die HSG Gevelsberg-Silschede II nicht zu stoppen ist und auch im Spitzenspiel gegen den TV Lössel die Oberhand behielt. Dagegen muss Neuling CVJM Gevelsberg um den Klassenerhalt weiter bangen, kassierte eine Klatsche gegen Warstein

HSG Gevelsberg-Silschede II – TV Lössel 34:21 (17:9). Im Duell mit dem Tabellendritten waren die Gevelsberger über nahezu die gesamte Spielzeit die dominierende Mannschaft. In den ersten zehn Minuten war es Torhüter Robin Soppa, der seine Vorderleute mit etlichen Paraden pushte. Dank einer großartigen Deckungsleistung führte die HSG mit 14:5 (24.). Ihre einzige Schwächephase erlaubte sie sich kurz vor der Pause. Gegen die offensive 5:1-Deckung der Gäste erlaubte sie sich einige Abspielphase und kassierte einfache Gegentore. In der restlichen Spielzeit erzeugten die Gastgeber enorm viel Druck, gingen konsequent in die Lücken und warfen sich in jeden Zweikampf. „Die Jungs haben genau das umgesetzt, was wir uns im Training vorgenommen haben“, lobte HSG-Trainer Marco Luciano seine Spieler.

Ihre Überlegenheit untermauerten die Gevelsberger gleich zu Beginn der zweiten Hälfte. Mit den ersten vier Treffern binnen fünf Minuten ließen sie keinen Zweifel daran, wer das Parkett als Sieger verlässt. Die HSG machte trotz des großen Vorsprungs weiter Druck und ließ die Gäste nie zu ihrem Spiel kommen. Taktisch war die HSG die klar bessere Mannschaft. „Das war eine sehr gute Leistung, die wir aber nicht überbewerten werden. Mit Hagen wartet nächsten Sonntag der nächste schwere Gegner“, blickt Luciano bereits wieder auf die nächste Aufgabe.

HSG Gevelsberg-Silschede II: Soppa, Steinbach – Pottkämper 7, Priggert 7, Cramer 4, Schubert 4, Eichhorn 3, Müller 3, Wilhelm 2, Peters 2, Meisterjahn 1, Krämer 1, Kimmel.

VfS 59 Warstein – CVJM Gevelsberg 43:30 (19:16). Nach den ordentlichen Leistungen der letzten Wochen war der Liganeuling in Warstein nach dem Seitenwechsel chancenlos. In der Anfangsphase hielte er gut mit und ging mit 5:3 (7.) in Führung. Die Gastgeber antworteten mit sieben Treffern in Serie. Über ihren starken Rückraum machten sie viel Druck und setzten die Außenspieler in Szene, die hochprozentig abschlossen. Dank der eigenen guten Wurfquote blieb der CVJM auf Tuchfühlung und hielt den Rückstand zum Seitenwechsel in Grenzen.

Vorentscheidend war die Phase nach dem Seitenwechsel. Die Gevelsberger verloren offensiv ihre Linie und nahmen sich unvorbereitete Abschlüsse, mit denen sie den VfS zu Gegenstößen einluden. Binnen weniger Minuten zogen die Warsteiner auf 26:17 (38.) davon und nutzten jeden Fehler des Gegners konsequent aus. Für die Gäste ging es in der Schlussphase nur noch darum, eine deutlichere Niederlage zu vermeiden. „Wir haben nach der Pause zu viele Fehler gemacht und den Kopf zu früh hängen lassen“, befand CVJM-Trainer Michael Truß.

CVJM Gevelsberg: Gronewald, Bösel – Kling 10/1, Heyde 4/2, Gießmann 3, T. Berndt 3, Schott 3, Rüth 3, van de Hoeve 2, Drucks 1, Ellinghaus 1/1, Lorkowski, Chaudoire.