Gevelsberg spielt Freitagabend beim OSC Dortmund

Evergreen bleibt Evergreen, bleibt Evergreen – so lässt sich das Duell im Handball beschreiben, wenn der OSC Dortmund auf die HSG Gevelsberg-Silschede trifft. Meist war es die Verbandsliga, am Freitagabend (Anwurf 20.15 Uhr in Hacheney) wird es ebenfalls um Verbandsliga-Punkte. Auch wenn keiner der heutigen Protagonisten damals dabei war, dieser Tag der Arbeit vor acht Jahren hallt noch lange nach.

20.15 Uhr Anwurf in Hacheney

Denn am heutigen Freitagabend geht es zu einer Sportstätte, der der Ort eines der größten Erfolge in der Vereinsgeschichte der HSG ist, als am 1. Mai 2012 die Gevelsberger in einem dramatischen Spiel vor gut 1000 Zuschauern in der etwa 700 Menschen fassenden Halle am vorletzten Spieltag mit dem Sieg das Tor zur Oberliga geöffnet wurde. Marco Luciano, Trainer der HSG-Reserve sowie Assistent vom aktuellen Trainer Sascha Šimec, stand einzig auf der Platte in Hacheney.

So ist es auch kaum verwunderlich, dass dieses Ereignis bei den aktuell handelnden Personen der ersten Garnitur kaum oder keine Rolle spielt. Aber: „Dortmund ist immer ein heißes Pflaster, da haben wir uns immer heiße Duell geliefert, da war es immer schwer, gegen zu spielen“, so Sascha Šimec – auch mit Blick auf das Hinspiel, als Gevelsberg zum Saisonstart gegen die Bierstädter mit 27:31 (15:16) das Nachsehen hatte.

Dortmund personell angeschlagen

Das – also eine Niederlage – kann auch in Dortmund passieren. Wenngleich der Gastgeber personell angeschlagen ist. Tom Trost hat sich mittlerweile dem Drittligisten Menden angeschlossen. Kai Ferber ist nicht dabei, weil der Unterarm gebrochen ist. Und als Tabellenneunter – so könnte man meinen – ist der OSC ohnehin durchaus schlagbar.

Doch Sascha Šimec warnt vor solchen theoretischen Überlegungen. „Dortmund ist gut aufgestellt und hat auf gleich fünf Positionen Spieler mit Erfahrungen aus der Dritten Liga“, warnt der HSG-Trainer. „Wir müssen schon hochkonzentriert an das Spiel gehen, um Bestehen zu können.“

Beispiel Nationalmannschaft

Überhaupt sei die vielzitierte Mentalität durchaus ausschlaggebend. „Das hat man bei der deutschen Nationalmannschaft gesehen“, hat Sascha Šimec beobachtet. Beispiel Gruppenspiel gegen Spanien, als nach der Niederlage Deutschland bei vielen abgeschrieben gewesen sei. Dann aber die klasse Leistung wie beispielsweise gegen Kroatien. „Mit dieser Einstellung hätte Deutschland Spanien besiegen können“, so Sascha Šimec. Ergo: Einstellung und Mentalität seien wichtig.

Aber auch das Personal. Denn auch Gevelsberg ist nicht frei von Sorgen. Gar nicht mehr in den „Berechnungen“ sind die Dauerverletzten André Bekston und Keeper Sven Wulf. Dazu laboriert Leo Stippel noch an seiner Fußverletzung. Unwahrscheinlich der Einsatz von Kreisläufer Sam Lindemann, dessen Sprunggelenk angeschwollen ist – eine schwerere Verletzung der Bänder ist nicht ausgeschlossen. Überdies klagt Christopher Schrouven über Schmerzen in der Schulter. Ob Daniel Schrouven spielt, gilt als wahrscheinlich. Bei dem Polizisten könnte nur ein kurzfristig anberaumter Bereitschaftsdienst den Einsatz gefährden.