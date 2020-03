Gevelsberg vor anspruchsvoller Aufgabe beim Vorletzten

Gevelsberg/Iserlohn. Beim Vorletzten dürfte für Gevelsberg alles klar sein. Oder? FSV-Trainer Jöns warnt aber, will gleichzeitig den Dreier aus Iserlohn mitnehmen.

Der Fußball-Bezirksligist FSV Gevelsberg steht bei Sinopspor Iserlohn vor einer durchaus anspruchsvollen Aufgabe. Trotzdem fordert Trainer Uwe Jöns einen Dreier. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt er, fügt aber hinzu: „Aber im Vorübergehen werden wir die Punkte nicht mitnehmen. Wir müssen genauso konzentriert an die Aufgabe herangehen, wie gegen Schwelm.“

Iserlohn hat sich längst nicht aufgegeben

Die letzten Spiele des Aufsteigers aus Iserlohn zeigen, so Jöns, dass sich das Team trotz des großen Rückstandes wohl noch nicht aufgegeben hat. Sportlich hatten sie gegen BW Voerde ja auch lange mitgehalten und die Partie bei Türkiyemspor sogar 1:0 gewonnen. Während die Partie gegen Voerde wohl am Grünen Tisch gegen Sinopspor entschieden wird (bislang hat die anstehende Verhandlung nicht stattgefunden), ist das Spiel bei Türkiyemspor Hagen bereits mit 0:2 gegen die Jungs vom Seilersee gewertet worden. Als Grund vermutet Jöns, dass sie einen Spieler eingesetzt haben, der bei der Gelbe-Karten-Flut in der Partie gegen Voerde seine fünfte Verwarnung kassiert hatte. Nach den beiden Rückschlägen könnte das aufflackernde Lebenszeichen von Sinopspor auch schnell wieder erlöschen.

Ünal besteht Prüfung zum Steuerberater

Die Gevelsberger können am Sonntag wieder auf Ramazan Ünal zurückgreifen, der seine Steuerberaterprüfung erfolgreich abgelegt hat, und wieder ins Training eingestiegen ist. Auch Silvio Buchholz ist wieder in den Übungsbetrieb eingestiegen und steht in Iserlohn zumindest im Kader. Dagegen wurde bei Julian Dienemann, der im Derby gegen Schwelm kurz vor der Halbzeit ausgeschieden war, ein Bänderriss diagnostiziert. Damit fällt er vorerst aus.

Der Überblick

57 Sinopspor Iserlohn: 15. und Vorletzter mit 6 Pkt (1 Sieg, 3 Remis, 14 Niederlagen; 20:74 Tore).

FSV Gevelsberg: Siebter mit 30 Pkt (9 Siege, 3 Remis, 7 Niederlagen; 46:34 Tore).

Hinspiel: Gevelsberg gewann im Stefansbachtal mit 4:0.

Wann & wo? Sonntag 15 Uhr, Stadion an der Seeuferstraße 26 in Iserlohn.