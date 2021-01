Gevelsberger Klostermann wird in Leipzig wieder wichtig

Gevelsberg Vieles spricht dafür, dass der Gevelsberger Fußballer Lukas Klostermann nun seinen Stammplatz bei RB Leipzig zurückerobert.

Anfang Januar kehrte Lukas Klostermann nach zweieinhalbmonatiger Verletzungspause auf den Rasen in der Fußball-Bundesliga zurück. Doch seinen Stammplatz hat der Gevelsberger seitdem noch nicht zurückerobern können. Vieles spricht jedoch dafür, dass sich das nun ändern wird.

Lukas Klostermann ist ein verlässlicher Spieler. Diese Qualität des Verteidigers schätzten schon die verschiedensten Trainer während seiner inzwischen sechseinhalb Jahre beim sächsischen Fußballverein RB Leipzig. Klostermann war Stammspieler unter Ralf Rangnick und Ralph Hasenhüttl und er ist es auch unter Julian Nagelsmann geblieben. In seiner ersten Saison als Leipziger Trainer 2019/20 hatte Nagelsmann in 31 von 34 Bundesliga-Spielen Klostermann das Startelf-Mandat erteilt. Und auch in der Champions League, in der die Leipziger sensationell das Halbfinale erreicht hatten, stand Klostermann in der vergangenen Saison in neun von zehn Spielen von Beginn an auf dem Rasen.

Comeback Anfang Januar

Auch in die aktuelle Spielzeit war Klostermann wieder als Stammkraft gestartet, doch eine Meniskusverletzung samt anschließender Knie-Operation setzte den 24-Jährigen Mitte Oktober des vergangenen Jahres außer Gefecht. Klostermann war für den Rest des Jahres zum Zuschauen gezwungen und kämpfte sich in der Reha zurück. Anfang Januar gab er dann sein Comeback. Beim knappen 1:0-Auswärtssieg von RBL in Stuttgart schickte ihn Nagelsmann für die Schlussphase auf den Rasen und Klostermann half gleich mit, die Führung über die Zeit zu retten.

Seinen Stammplatz hat Klostermann in den vergangenen Wochen noch nicht wieder zurückerobern können. Zwar durfte er schon wieder ein Spiel über 90 Minuten absolvieren, doch am vergangenen Wochenende saß er erstmals seit dem 34. Spieltag der Vorsaison wieder bei einem Bundesliga-Spiel über die volle Distanz auf der Bank, obwohl er einsatzbereit gewesen wäre.

Allerdings sprechen die Leistungen und die Ergebnisse von RB Leipzig in den vergangenen Partien dafür, dass die Zeit für eine Rückkehr von Lukas Klostermann in die Stammelf gekommen ist. Blicken wir zunächst zurück auf das vorletzte Wochenende: Nachdem RBL zweimal in Folge sieglos geblieben war – Klostermann war bei diesen Spielen eingewechselt worden – kehrte der Gevelsberger zum Heimspiel gegen Union Berlin in die Startelf zurück. Gegen die Köpenicker, die eine überraschend starke Saison spielen, stand die Leipziger Defensive sicher und ließ nur einen Schuss auf das eigene Tor zu. Am Ende stand ein verdienter 1:0-Erfolg für Klostermann und Co.

Letztes Wochenende war Klostermann dann nur Zuschauer, als Leipzig beim Abstiegskandidaten 1. FSV Mainz 05 antrat und mit 2:3 verlor. Ohne Klostermann ließ die Nagelsmann-Elf vier Schüsse auf das eigene Tor zu, drei davon waren drin. Der Trainer bemängelte: „Wir haben die zwei Standards und die Angriffssituationen der Mainzer über die Außenseite nicht gut verteidigt. Zudem haben wir nach der Pause nicht konstant gespielt und so kann man Spiele eben nicht gewinnen.“

Klostermann kann Abhilfe schaffen

Insbesondere Nagelsmanns Kritik an der mangelhaften Verteidigung von Angriffssituationen über die Außenseite lässt aufhorchen. Hier könnte Rechtsverteidiger Klostermann für Besserung sorgen. Mit 1,89 Metern Körpergröße bringt er zudem auch die Maße mit, um Standardsituationen besser zu verteidigen, als es gegen Mainz der Fall war.

Nach seiner Rückkehr auf den Platz im Spiel gegen Stuttgart hatte Nagelsmann über Klostermann gesagt: „Er ist einfach ein verlässlicher Spieler, das hat er nicht verlernt.“ Und genau diese Verlässlichkeit könnte RB Leipzig jetzt guttun.

