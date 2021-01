Gevelsbergerin Lena Oberdorf verlängert beim VfL Wolfsburg

Gevelsberg Nach nur sieben Monaten beim Frauenfußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg verlängert Lena Oberdorf ihren Vertrag bis 2024.

Es ist erst sieben Monate her, dass die Gevelsbergerin Lena Oberdorf innerhalb der Frauenfußball-Bundesliga von der SGS Essen zum Serienmeister VfL Wolfsburg gewechselt ist und einen Vertrag bis 2023 unterschrieben hat, doch nun hat sie schon einen neuen Kontrakt erhalten, der bis 2024 gültig ist.

+ + + Du willst wissen, was in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Ralf Kellermann, der Sportliche Leiter der VfL-Frauen, macht deutlich, dass diese Entscheidung der rasanten Entwicklung der 19-Jährigen zuzuschreiben ist: "Lena hat die hohen Erwartungen, die wir mit ihrer Verpflichtung verbunden haben, nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Sie hat sich sehr schnell in der Mannschaft integriert und gezeigt, dass sie zurecht als eines der weltweit größten Talente im Frauenfußball gilt. Darüber verfügt Lena mit ihrer positiven und mitreißenden Art über beste Voraussetzungen, um in der nahen Zukunft Führungsaufgaben zu übernehmen und als Leaderin voranzugehen. Wir sind daher äußerst glücklich darüber, dass sie ihren Vertrag schon jetzt um ein weiteres Jahr verlängert hat. Dies ist ein klares Zeichen, dass sie sich bei uns wohlfühlt und ein starkes Signal für die Zukunft!"

Auch Oberdorf selbst macht deutlich, dass sie ihre Zukunft in Wolfsburg sieht: "Es ist kein Geheimnis, dass ich mich beim VfL Wolfsburg sehr wohlfühle", wird sie in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. Oberdorf fügt hinzu: "Sowohl meine Mitspielerinnen als auch das Umfeld haben es mir leichtgemacht, mich schnell im Team zurechtzufinden. Von daher ist es mir auch nicht schwergefallen, meinen Vertrag schon jetzt zu verlängern. Mein Ziel ist es, die Zukunft dieses Vereins langfristig mitzugestalten."

17 Spiele für den VfL Wolfsburg

Oberdorf, die beim TuS Ennepetal und bei der TSG Sprockhövel ausgebildet wurde, kam bislang in 17 Spielen für den VfL zum Einsatz. Kürzlich wurde sie mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold, der größten Auszeichnung für Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler im deutschen Fußball, ausgezeichnet.