Handball-Trainer sehen Saisonfortsetzung kritisch

EN-Südkreis Unmfrage über die zwei möglichen Szenarien zur Fortsetzung der Saison. Bedenken gegenüber der "Goldenen Ananas"

Wird die Handball-Saison fortgesetzt und falls ja, nach welchem System? Diese Fragen sind derzeit noch völlig offen. Der Handballverband Westfalen hat zwei mögliche Szenarien entworfen. Plan A, der Optimalfall, sieht eine Saisonfortsetzung ab März vor. Dann würde versucht werden, eine komplette Hinrunde zu spielen, um daraufhin die Saison zu werten. Sollte das nicht möglich sein, käme Plan B zur Anwendung. Dann würden ab April oder Mai, falls es bis dahin wieder möglich ist, nur noch alle Vereine, die aufstiegswillig und -berechtigt sind, in einer in neuorganisierten Staffeln die Aufsteiger ausspielen. Für Vereine, die nicht aufsteigen, aber trotzdem spielen wollen, würde ein zusätzlicher Wettbewerb organisiert, in dem es aber nur um die berühmte "Goldene Ananas" geht.

Welches dieser Szenarien halten die Trainer der Vereine aus dem Südkreis für realistisch? Glauben Sie überhaupt noch an eine Saisonfortsetzung, oder rechnen sie damit, dass die Corona-Pandemie für Stillstand bis zum Sommer und damit für einen Abbruch der Spielzeit sorgt? Wir haben nachgefragt. Hier sind die Antworten:

Henning Becker (Trainer RE Schwelm):

"Da ich den Verein am Saisonende verlassen, würde ich mir sehr wünschen, dass ich mit meiner Mannschaft noch ein paar Spiele absolvieren kann. Ich habe aber vor ein paar Monaten im Interview schon gesagt, dass ich ein ungutes Gefühl habe. Ich denke nicht, dass wir im Februar wieder in der Halle stehen können. Ich kann nur die Daumen drücken, dass die Corona-Zahlen irgendwann deutlich sinken. Dann steigen die Chancen, dass wir noch einmal spielen. Ich persönlich rechne aber damit, dass die Saison nicht mehr weitergeführt wird. Sollte die Meisterschaft nicht stattfinden, will ich mit der Mannschaft aber trotzdem einen ordentlichen Abschluss hinbekommen, zur Not organisieren wir noch das eine oder andere Testspiele, sobald es wieder erlaubt ist."

+ + + Du willst wissen, was in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Sascha Simec (Trainer HSG Gevelsberg-Silschede):

"Ich sehe die Situation ziemlich entspannt. Damit so eine Saison gewertet werden kann, muss zumindest eine einfache Hinrunde gespielt werden. Wir müssen also noch neun Partien austragen. Es wäre aus meiner Sicht gar kein Problem, das von April bis Juni hinzubekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir bis Ostern wieder eine Situation im Land haben, die es möglich macht, dass wir weiterspielen. Am wichtigsten ist in den kommenden Wochen und Monaten aber natürlich die Gesundheit der Menschen. Wir müssen das Pandemiegeschehen unter Kontrolle halten. Da hat der Handball im Moment einfach keine Relevanz."

Hans-Peter Müller (Trainer TG Voerde) :

"Es gibt ja zwei Modelle für den Rest der Saison. An eine einfache Runde ab Anfang März glaube ich nicht. Ich denke aber, dass wir eventuell die Meisterschaft nach dem zweiten Modell ausspielen könnten. Der Staffelleiter möchte gerne die Runden irgendwie zu Ende bringen. Daher könnte ich mir vorstellen, dass nach Ostern die Mannschaften, die aufsteigen wollen, eine verkürzte Runde spielen werden, denn es werden wohl nicht viele Teams daran teilnehmen. Voraussetzung dafür wäre aber, dass der Handballverband Westfalen die Ligen mit Corona-Schnelltests versorgt. Die Bezahlung obliegt wohl den Vereinen. Da frage ich mich: wer kann das bezahlen? Ich bin zudem strikt dagegen, dass die Mannschaften, die nicht an der Aufstiegsrunde teilnehmen wollen, eine Art Pokal ohne Wert spielen. Entweder machen wir eine Aufstiegsrunde, oder wir spielen gar nicht."

+ + + Mehr Lokalsport aus dem südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis findest Du hier + + +