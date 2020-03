Happe über das Coronavirus: „Der Sport ist in einem Dilemma“

Die Vorsichtsmaßnahmen und Minister-Erlasse rund um das Coronavirus haben auch den hiesigen Sport erreicht – mitten in den Ehrungen von verdienten Sportlerinnen und Sportlern in Schwelm und Kreis, mitten in diversen laufenden Spielzeiten. Wir sprachen darüber sowie über die Ehrungen und den Sport in Schwelm mit Andreas Happe, Vorsitzender des Schwelmer Stadtsportverbandes, der überdies Basketball-Abteilungsleiter der RE Schwelm ist und für die CDU im Rat der Stadt Schwelm sitzt.

Herr Happe, war für Sie im Nachhinein die Entscheidung richtig, die Schwelmer Ehrungen trotz möglicher Gefahren durch das Coronavirus stattfinden zu lassen?

Ja, die Veranstaltung war nicht so risikobehaftet, als dass man sie hätte ausfallen lassen müssen. Das war zu dem Zeitpunkt vor einer guten Woche völlig in Ordnung.

Welche Maßnahmen, um die Verbreitung des Virus zu verhindern, gab es zur Schwelmer Ehrung?

Zum einen handelte es sich um eine geschlossene Veranstaltung, so dass die Teilnehmer bekannt waren, was das Robert-Koch-Institut für eine Rückverfolgbarkeit empfiehlt. Ferner haben wir im Vorfeld erneut auf die Hygienemaßnahmen hingewiesen. Es gab kein Händeschütteln und wir haben mehr Tische und Plätze als Gäste aufgestellt, so dass wir nicht so dicht aufeinander gesessen sind.

Wegen des Coronavirus waren die Planungen zum Playoffspiel der Schwelmer Baskets beeinflusst. Am Mittwoch kam die Meldung, dass das Spiel stattfindet. Wie beurteilen Sie die Entscheidung?

Der Sport ist in einem Dilemma. Sportlich muss das Ziel sein, die Saison vernünftig zu Ende zu bringen, Auf- und Absteiger zu ermitteln. Das gilt erst recht für Sportarten und Mannschaften, die auf eine Zuschauerresonanz fürs Überleben angewiesen sind. Leere Ränge oder Spielausfälle könnten Vereine in den Ruin treiben. Andererseits ist jede Veranstaltung risikobehaftet und es gilt, dieses Risiko durch geeignete Schutzmaßnahmen zu minimieren. Für mich ist eine Wertung der Frage derzeit noch zu früh.

Für das Spiel der EN Baskets Schwelm am kommenden Samstag hat die Geschäftsführung des ProB-Ligisten weitere Maßnahmen und erhöhte Hygienstandards angekündigt.

Die Baskets folgen den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes. Außerdem appellieren die Baskets an die Vernunft der Zuschauer, so dass Menschen, die zuletzt in Risikogebieten waren, aber auch Menschen mit genannten Symptomen dem Spiel unbedingt fernbleiben sollen. Ferner wird das Kontingent auf unter tausend beschränkt. Das sind richtige Maßnahmen. Sie dienen dem obersten Ziel, die Verbreitung des Coronavirus zu bremsen. Allerdings fehlen mir klare Vorgaben von den Verbänden, egal ob im Basketball, Handball oder Fußball, wie man generell mit der jeweiligen Situation umgehen will. Es macht wenig Sinn, wenn vor Ort einzelne Spiele abgesagt, andere verschoben und dritte durchgeführt werden. Konsequent ist beispielsweise der Eishockey-Verband, der die Bundesliga-Saison beendet hat. Das ist zumindest ein klares Votum – wenngleich ich mir das für keinen Sportler wünsche.

Zurück zur nicht risikobehafteten Schwelmer Ehrung. Diese hatte mit den Interviews der zu ehrenden Sportler ein neues Format. Wie kam es zu dieser Idee?

Direkt im Anschluss der Ehrungen im vergangenen Jahr hatten wir eine Art Manöverkritik. Michael Lindermann, Vorsitzender der Sparkasse Schwelm, brachte die Idee der Interviews ein. Sein Grundgedanke war, dass die Sportler länger auf der Bühne bleiben und von sich und ihrem Sport mehr erzählen können.

Ist das neue Format, sind die Interviews gut angekommen? Wie sieht Ihr Resümee aus?

Da ich selbst involviert war, fällt es mir schwer, dies zu beurteilen. Allerdings gab es nach der Veranstaltung durchweg positive Reaktionen. Philipp Topp hat als Geschäftsführer des Kreissportbundes die Veranstaltung als eine der besten im Kreis bewertet. Daniela Weithe hat als Vorsitzende der Schwelmer Werbegemeinschaft beschrieben, dass so die Sportler mehr im Mittelpunkt gestanden sind.

Demnach wird das neues Format kommenden Jahr wiederholt?

Ja, mit Verbesserungen, die immer möglich sind. Beispielsweise habe ich mich als Moderator zu sehr um die Urkunden und Preise kümmern müssen, was viel Unruhe auf die Bühne gebracht hat. Da wird es im kommenden Jahr Helfer oder Helferinnen geben. Einige Personen haben sich bereits angeboten.

Gibt es von Ihnen einen persönlichen Höhepunkt der Veranstaltung zu den Ehrungen der Schwelmer Sportler und Ehrenamtlichen?

Da gibt es nicht den einen Höhepunkt. Beispielsweise finde ich es immer hoch interessant, wenn aus der Vergangenheit geplaudert wird, wie es Frank Schemmer oder Jürgen Roschke gemacht haben. Das kann man als Höhepunkte bezeichnen. Oder die Ehrung und das Gespräch mit Britt Heisler und Jule Mantasch, die als Beachvolleyballerinnen Erfolge feierten.

Das Duo Heisler/Mantsch hat sowohl in Schwelm vor einer Woche als auch am Dienstagabend vom EN-Kreis geehrt. Wie lautet Ihre Einschätzung dazu?

Zunächst, dass wir als Schwelmer Stadtsportverband offensichtlich den richtigen Riecher hatten, beide Spielerinnen von RE Schwelm auszuzeichnen. Mich hat es sehr gefreut, dass beide überhaupt für die EN-Auswahl nominiert worden sind. Dass sie die beste U18-Mannschaft geworden sind, ist begeistert mich.

Sowohl in Schwelm als auch in Witten während der Ehrungs-Veranstaltungen wurden die mangelhaften Trainingsmöglichkeiten für die Beachvolleyballerinnen angesprochen. Was tun?

Das Anliegen habe ich für den Stadtsportverband bereits an die Stadt weitergeleitet. Tatsächlich sucht die Verwaltung mittlerweile nach einer geeigneten Fläche. Dann muss man sehen, ob und wie das finanziert werden kann. Vielleicht ist auch eine Zusammenarbeit mit Schwelmer Vereinen möglich, die ein eigenes Grundstück haben. Kleine Schritte also, die durchaus zu einem Erfolg führen können.

Ist diese Trainings-Situation nicht auch symptomatisch für die allgemeine Situation im Schwelmer Sport?

In der Tat haben wir in Schwelm eine eher bescheidene Situation. Aber man darf nicht vergessen, dass mit der neuen Anlage an der Rennbahn und der Dreifeldhalle sich Schwelm ein Stück weit nach vorn bewegt. Wir dürfen nicht vergessen, dass durch diese Maßnahmen der Handball und der Jugendfußball, die fast vor dem Aus standen, gerettet haben.

Allerdings wurden mit Westfalendamm, Engelbertschule und Halle West gleich drei Sportstätten geschlossen. Kann das die Dreifeldhalle kompensieren?

Es war zunächst in der Tat ein Problem. Aber durch viele Gespräche, mit der Nutzung des Mehrzweckraumes in der Dreifeldhalle konnte tatsächlich einiges kompensiert werden.

Wieso wurden die drei genannten Hallen geschlossen?

Die Stadt Schwelm hat seit 1994 ein Haushaltssicherungskonzept. Die Finanzierung für den Sport gilt als freiwillige Leistung. Sicher ist, dass gespart werden muss. Aber andererseits gibt es durchaus Möglichkeiten, den Schwelmer Sport trotz der Sparmaßnahmen zu fördern.

Wie das?

Es gibt jährliche Förderungen vom Land von etwa 85.000 Euro. Die sollten nicht in beispielsweise Reparaturen von Duschköpfen genutzt werden. Das ist eine Sache des Immobilien-Managements. Vielmehr sollte dieser Landeszuschuss tatsächlich direkt in den Sport fließen. Für Sportgeräte oder Trainerausbildung etwa. Das wären Beispiele. Die Politik, und da schließe ich mich ein, muss sich auch bei den Sparmaßnahmen im Sport die Konsequenzen vor Augen führen.

Ist das ein Grund, warum in Schwelm der Organisationsgrad im Vergleich zu den anderen Städten im Ennepe-Ruhr-Kreis so schlecht ist?

Schwelm liegt, was den Organisationsgrad in Vereinen betrifft, an letzter Stelle. Mit deutlichem Abstand. Ich kann nicht wirklich eine kausale Verbindung zu den Sparmaßnahmen und dieser Situation herstellen. Es ist aber ein starkes Indiz, dass mehr für den tatsächlichen Sport getan werden muss. Nochmal zur Erinnerung: Hätte sich Schwelm nicht in Sachen Rennbahn und Dreifeldhalle gerührt, wäre der Handball und der Jugendfußball möglicherweise nicht mehr in Schwelm gewesen.

Können Sie sich weitere Maßnahmen vorstellen, um den Schwelmer Sport weiter nach vorne zu bringen?

Ja, mehr in die sportliche Infrastruktur investieren. Beispielsweise kann eine Wiederbelebung der Halle West, wie es auch die Planungen der Stadt vorsehen, dazu beitragen.