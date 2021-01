Hiddinghauser FV findet nach langer Suche neuen Trainer

Hüseyin Yücel ist mit dem RSV Altenvoerde fast der Aufstieg in die Kreisliga A gelungen, scheiterte aber im Mai 2018 im Entscheidungsspiel an dem FC Silschede. Jetzt übernimmt er den A-Ligisten Hiddinghauser SV.

Ennepe-Süd. Der A-Kreisligist aus Sprockhövel hat sich für Hüseyin Yücel als neuen Trainer entschieden. Und der kennt das Vereinsumfeld bereits.

Der Hiddinghauser FV, Tabellenzehnter der Fußball-Kreisliga A1, hat nach längerer Suche einen neuen Trainer verpflichtet. Der neue Coach ist beim HFV einen alter Bekannter, denn er trainierte vor einigen Jahren schon einmal die zweite Mannschaft von der Albringhauser Straße: Hüseyin Yücel übernimmt ab sofort die Stelle, die seit der frei geblieben war.



+ + + Du willst wissen, was in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

„Ich bin froh, dass wir mit Hüseyin zusammenarbeiten werden“, sagt Magnus Bram, Vorsitzender des Hiddinghauser FV. „Er soll wieder Motivation und Spaß in die Mannschaft hineinbringen und die Spieler auch taktisch verbessern. Die Jungs haben eine hohe Lernbereitschaft und Hüseyin ist ein Taktikfuchs.“

Hiddinghauser FV hat sich Zeit bei der Suche genommen

Dass die doch so lange gedauert habe, liege an mehreren Gründen, so Magnus Braam. Natürlich habe man sich die nötige Zeit genommen, da es durch die Corona-bedingte Pause keinen Zeitdruck gegeben habe. So konnte man mit mehreren Kandidaten spreche, ehe man sich entscheiden musste, so Braam. „Außerdem hatte Hüseyin noch ein paar Dinge zu klären, weil er nach seinem vorherigen Engagement eine Pause einlegen wollte. Doch im Fußball kommt es ja meist anders als man denkt. Und das Angebot von uns wollte Hüseyin auf keinen Fall ausschlagen.“ Zuletzt trainierte Yücel den RSV Altenvoerde in der Kreisliga B.

Hüseyin Yücel kennt noch einige der Spieler

kennt einige seiner Spieler noch aus seiner ersten Zeit beim HFV. „Auf Toni Exposito freut er sich besonders. Da er ihn für einen der besten Spieler der Hagener A-Liga hält“, so Magnus Braam. In der kommenden Saison will der HFV sich dann auch weiter verstärken und neue Spieler an Land ziehen. „Hüseyin soll ab jetzt den Ist-Zustand analysieren und dann gucken wir, was machbar ist. Aber natürlich hat jeder Trainer so seine eigenen Vorstellungen und Wünsche“, erklärt Braam.



+ + + Mehr Lokalsport aus dem südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis findest Du hier + + +