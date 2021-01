Hochgefühl im Gevelsberger Stefansbachtal

Ennepe-Süd Schlaglichter 2020 auf die Abbruch-Saison und auf die unterbrochene Spielzeit. Die Bilanzen von Gevelsberg, Voerde und Schwelm.

Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga. Der FSV Gevelsberg hat ein lang anhaltendes, seit Wochen andauerndes Hochgefühl. Wenn da nur nicht die Corona-Pandemie mit den wieder erhöhten Inzidenzzahlen wären, die die Saison auch in dieser Klasse Ende Oktober gestoppt haben. Das mindert die Freude, wenngleich unter den heimischen Marco Polo (BW Voerde) und Markus Dönninghaus (VfB Schwelm) Einigkeit darüber herrscht, dass Gesundheit vorgehe, dass .







Die Momentaufnahme, die seit Ende Oktober also anhält, zeigt den Tabellenführer aus dem Stefansbachtal, der sechsmal gewonnen und einmal verloren hat. Die Niederlage steckten die Gevelsberger gegen die Überraschungsmannschaft der laufenden Saison ein: SSV Hagen. In der Abbruchsaison 2019/2020 noch Schlusslicht, mischte die Truppe vom Höing diesmal ordentlich mit. Der SSV belegt Platz drei, Vize ist Deilinghofen, beide Mannschaften mussten bisher keine Niederlage kassieren.

Voerde beteiligt am Kuriosum der Saison

Im oberen Mittelfeld mit Blick nach oben rangiert Voerde um das im Sommer angeheuerte Trainer-Duo Marco Polo und Domitrios Ropkas auf Rang fünf (4 Siege, 1 Remis, 3 Niederlagen; 21:14 Tore). Es gab einen Stotterstart, der die Trainer nicht behagte. Immerhin stimmte die Einstellung zufrieden. Und die sorgte schließlich dafür, dass nach und nach die . Voerde war am Kuriosum der bisherigen Saison beteiligt: Nach der 6:1-Führung gegen den ASSV Letmathe waren die Gäste aus dem Sauerland so frustriert, vor allem aber durch Verletzung so dezimiert, d Der Wunsch wurde gewährt, die Partie mit 6:1 gewertet.

Inoffizielle Wertung der Südkreis-Derbys

Die inoffizielle Wertung der Südkreis-Derbys 2019/2020 hatte im FSV Gevelsberg den Sieger. Bei einem ausstehenden Derby. Denn die für den 22. März 2020 anberaumte Partie von Voerde gegen den FSV fiel dem Corona-Abbruch zum Opfer. Beide Mannschaft hatten sich im Hinspiel zwar mit 3:3 getrennt, aber durch den Einsatz des gesperrten Reservespielers Jakob Schmidt verlor Gevelsberg am "grünen Tisch" mit 0:2. Weil sich der FSV zweimal gegen Schwelm durchsetzte (3:1 und 4:0), bedeutete dies dennoch die beste Bilanz. Voerde (3 Pkt; 3:3 Tore) und Schwelm (3 Pkt; 4:8 Tore) folgten in dieser inoffziellen Wertung. In der laufenden, bisher unterbrochenen Spielzeit 2020/2021 gab es keine Südkreisderbys. Vor dem Lockdown hätte am 25. Oktober Gevelsberg gegen Schwelm spielen sollen. Doch ließen diese Partie nicht zu.

Umbruch am Schwelmer Brunnen

Im Mittelfeld, aber mit Blick auf die Abstiegszone, ist der VfB Schwelm aktuell Zehnter - bei zwei Zählern Vorsprung vor der Abstiegszone. Als Markus Dönninghause im Sommer 2020 zum Brunnen zurückkehrte, war ihm klar, dass es eine schwierige Saison werden würde, dass es gegen den Abstieg geht. Personell ist seine Mannschaft nicht auf Rosen gebettet. Es gab immerhin eine kleine Erleichterung mit der kurzfristigen Verpflichtung von Michael Gonzalez, die beim abgebenden Verein FSV Gevelsberg für Unmut sorgte.

Dass Schwelm sich nach unten orientieren würde müssen, zeichnete sich bereits in der Abbruch-Saison 2019/2020 ab. Unter Spielertrainer Marco Menge gab es knappe Spiele, meist Niederlagen. So ging auch das letzte Spiel vor dem Abbruch mit 1:4 gegen den Geisecker SV verloren. David Ankran traf zum zwischenzeitlichen 1:3. Der zehnte Platz hätte der Brunnen-Elf (7 Siege, 4 Remis, 9 Niederlagen; 32:39 Tore) immerhin auch unter regulären Bedingungen zum Klassenerhalt gereicht.

Voerde beste Südkreistruppe in Abbruch-Saison

Beste Südkreistruppe 2019/2020 war der FC BW Voerde, der unter dem scheidenden Trainer Lars Möske den fünften Platz belegte. Wer weiß, wie weit die Ennepetaler bei Fortsetzung der Saison gekommen worden wären? Denn zum Zeitpunkt des Abbruchs im März 2020 hatten die Möske-Schützlinge einen guten Lauf (10 Siege, 7 Remis, 3 Niederlagen; 48:21 Tore), den sie im letzten Spiel gegen den SC Hennen mit dem 3:0, die Tore erzielten Marc Kiewitt (2) und Sinan Avan, unterstrichen.

Siebter wurde der FSV Gevelsberg in der abgebrochenen Spielzeit 2019/2020. Eine eher durchwachsene Saison, in der sich die Mannschaft mit routinierten und Jugend-Spielern aus dem eigenen Nachwuchs sowie Neu-Trainer Uwe Jöns zunächst zusammen finden mussten. Unterm Strich zeigte die Entwicklung nach oben, stellten die zehn Siege, drei Unentschieden und sieben Niederlagen (bei 49:35 Toren) die Mannen aus dem Stefansbachtal zufrieden. Beim Vorletzten Sinopspor Iserlohn behielt der FSV im letzten Spiel mit 3:1 die Oberhand - dank der Treffer von Matthias Schoger (2), erfolgreichster Torschütze des FSV, und Margin Bozhdaraj.

Uwe Jöns setzt Gevelsberger Entwicklung fort

Diese Gevelsberger Entwicklung wusste Trainer Uwe Jöns in der Saison 2020/2021 fortzusetzen. Was die Tabellenführung zum Zeitpunkt des Abbruchs Ende Oktober zeigt. Bleibt abzuwarten, ob beziehungsweise wie die Saison fortgesetzt wird, wie sich der FSV Gevelsberg der mächtigen Konkurrenz um Deilinghofen und SSV Hagen erwehren kann.

