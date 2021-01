Höhen und Tiefen unserer Teams - die Schlaglichter 2020

Ennepe-Süd Gevelsberg und Schwelm in der Verbandsliga, Voerde in der Landesliga, Gevelsberg in der Bezirksliga. So sehen die Bilanzen aus.

Der 8. März 2020 bedeutete das Ende aller Handball-Spielzeiten der Saison 2019/2020. Es war das Ende einiger Aufstiegsträume, aber auch das Ende des Bangens um den Klassenerhalt. Bezirksliga-Schlusslicht CVJM Gevelsberg etwa hatte sich schon darauf eingerichten müssen, in die Kreisliga zurückzukehren, blieb wegen der abgebrochenen Saison in der Liga. Die Landesliga-Frauen der HSG Gevelsberg-Silschede waren zum Abbruch Zweiter, durften schließlich in die Verbandsliga aufsteigen.

Verspätet begann die folgende Saison 2020/2021, die nach zwei Spieltagen Mitte Oktober bereits unterbrochen wurde. Die Unterbrechung hält noch an. Die Kreisligen hatte noch gar nicht ins Geschehen eingreifen können, deren Spielzeiten sollten eigentlich Ende Oktober beginnen.

Gevelsberg und Schwelm stark in der Verbandsliga

Während sich die HSG Gevelsberg-Silschede immer mehr konsolidierte, sorgte Neuling RE Schwelm für Forore in der Verbandsliga 2019/2020. Gevelsberg war in der Saison 2017/2018 aus der Oberliga abgestiegen. Fortan gab es personelle Umbrüche. das Unternehmen Konsolidierung an, im Frühjahr waren die Gevelsberger durchaus soweit, auch an eine Rückkehr in die Oberliga zu denken. Platz drei zum Abbruch der Spielzeit 2019/2020 unterstreichen dies. Aber auch das 32:31 (16:14) im Spitzenspiel gegen den Fünften TuS Hattingen an jenem letzten Meisterschaftswochenende.

Neuling RE Schwelm beendete die Abbruchsaison einen Platz hinter den Gevelsbergern, das direkte Duell vor fast auskaufter Halle West verloren die Kreisstädter deutlich. Dennoch: Der vierte Platz hat gezeigt, dass Schwelm oben mitmischen kann. Indes war letzte Auftritt vor dem Zwangs-Abschied eher enttäuschend: Im letzten Spiel vor dem Corona-Lockdown setzte es eine bittere 29:33 (12:17)-Niederlage gegen den SuS Oberaden., zeigte sich enttäuscht: „So dürfen wir nicht auftreten.“

Die Verbandsliga hatte in Meister TuS Bommern (36:2 Pkt) und Vize VfL Eintracht Hagen (27:9 Pkt) die beiden Oberliga-Aufsteiger. Gevelsberg (26:12 Pkt) und Schwelm (24:14) waren gar nicht mal so weit weg von dem Spitzenduo.

Und dann kam lange nichts an Spielen, ehe der Saisonabbruch auch offiziell feststand. Allenfalls die bange Frage, ob beziehungsweise wie weiter gespielt wird. Planspiele, wie die Hygienevorschriften umgesetzt werden könne, gab es reichlich. Schließlich ging gar nichts.

Ob die Folgesaison 2020/2021 begonnen werden kann, war längst nicht ausgemacht. Schließlich gab es einen späten Start in die neue Spielzeit, schnell aber auch die Unterbrechung, die immer noch anhält. Zu diesem Zeitpunkt hatten sowohl Gevelsberg als auch Schwelm zwei Siege in zwei Spielen auf der Habenseite. Re-Start offen.

Voerder Wechsel von Paukstadt zu Müller

Einen ausgesprochen guten Lauf hatte Landesligist TG Voerde in der Abschieds-Saison von Trainer Karl-Heinz "Kalla" Paukstadt. Früh in der Saison gaben der Verein und der Übungsleiter die Trennung bekannt. Paukstadt wechselte zur HSG Herdecke-Ende, sein Nachfolger wurde Hans-Peter "HaPe" Müller. Mit dem Abbruch 2019/2020 belegten die Ennepetal Platz (25:13 Pkt) drei - hinter den beiden Aufsteigern Meister Villigst-Erste (34:4 Pkt) und Vize HSG Hohenlimburg (32:6 Pkt). Die letzte Vorstellung der Corona-Saison war eine typische, zumal die TG Voerde eindrucksvoll die berühmt-berüchtigte Heimstärke in der Halle des Reichenbach-Gymnasiums unter Beweis stellte. Gegen die HSG Schwerte-Westhofen gelang Voerde ein verdientes 32:29 (17:14). Durch die gleichzeitige Niederlage des TV Olpe gegen Halingen übernahmen die Voerder den dritten Tabellenplatz.

Mit und ehrgeizigen Saisonzielen begann verspätet die Saison 2020/2021, die Mitte Oktober unterbrochen wurde. In Hoechsten gelang der zweite Sieg im zweiten Spiel.

Neuling HSG Gevelsberg-Silschede II erkämpfte sich gegen die favorisierte HSG Herdecke-Ende ein 22:22-Remis. Der erste Punktgewinn war der verdiente Lohn am Ende eines hochspannenden Spiels. „Natürlich hätten wir lieber die zwei Punkte mitgenommen, aber wir können mit dem Resultat und vor allem unserer Leistung

sehr zufrieden sein“, befand Trainer Marco Luciano.

Gevelsberg II beherrscht die Bezirksliga

Allein der Aufstieg für Bezirksliga-Meister HSG Gevelsberg-Silschede II war ein Lohn einer kontinuierlich guten Arbeit, die sich Trainer Marco Luciano ans Revers heften kann. Überdies kamen ihm und damit dem Verein zugute, dass er eng und gut sowohl mit Sascha Šimec und Co Dirk Block arbeitete. 38:0 Punkte standen zum Abbruch zu Buche. Es hätte schon alles schief gehen müssen, wäre Gevelsberg II der Aufstieg auch in einer regulär zu Ende gebrachten Saison nicht aufgestiegen.

Dagegen schien ziemlich klar, dass die Bezirksliga eine Nummer zu große für Aufsteiger CVJM Gevelsberg ist. Die von Meister-Trainer Michael Truß betreute Truppe hatte nicht die nötige Kraft, das handballerische Können auch über die kompletten 60 Minuten auf die Platte zu bringen. Die Folge war zum Zeitpunkt des Abbruchs der letzte Platz mit 8:30 Punkten.

Mittlerweile gab es einen Trainerwechsel beim CVJM, wenngleich Michael Truß als Sportlicher Leiter in der Verantwortung bleibt. Peter Müller kehrt auf die Trainerbank zurück. In der laufenden, unterbrochenen Saison 2020/2021 gab es für die Cevi-Handballer erst ein Spiel mit der 29:36 (12:14)-Niederlage in Neuenkirchen nahe der hessischen Grenze beim VTV Freier Grund.

Frauen-Landesliga: Gevelsberg Vize und Aufsteiger

Das war der größte Erfolg in der Geschichte der Gevelsberger Handballerinnen. Die Irgendwie schade aber, dass der Aufstieg nicht wirklich an einem Saisonende gefeiert werden konnte. Denn auch die HSG-Damen um Trainer Sven Heinzemann konnten Corona nicht ausweichen, die Gevelsbergerinnen musste die Landesliga-Saison ebenfalls im März 2020 abbrechen. Gevelsberg beendete die Saison als Zweiter (26:6 Pkt), Meister wurde Westfalia Hörde (28:8 Pkt). Das war knapp. Aber auch genauso knapp wie der Vorsprung auf den Dritten ASC Dortmund II (26:8 Pkt).

In neuer Liga-Umgebung mit neuem Trainer Ulrich Müller hinterließen die Gevelsbergerinnen in den ersten beiden Spielen gute Eindrücke. Doch es setzte zwei Niederlagen. In der dritten Begegnung beim TuS Bommern wurde die Leistung auch mit einem Sieg belohnt . . .

