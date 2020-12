Hohe Auszeichnung vom DVV für RE Schwelm

Schwelm Der Deutsche Volleyballverband, DVV, zeichnet die Kreisstädter aus. Das verbirgt sich hinter der Auszeichnung.

„Alle Jahre wieder. . .“ werden Vereine für ihre vom Deutschen Volleyball Verband (DVV) ausgezeichnet. Diesmal freut sich die TG RE Schwelm, die dieses Gütesiegel für ausgezeichnete Jugendarbeit bekommt. Dabei geht es nicht um sportliche Erfolge. „Bewertet werden dabei insbesondere Aktivitäten und Projekte, die neben dem Sport die individuelle und soziale Entwicklung sowie das Engagement der Kinder und Jugendlichen fördern", heißt es beim Verband. "Auch Maßnahmen, die jungen Menschen mit erschwerten Zugangsbedingungen zum Sport den Einstieg erleichtern, haben bei der Bewertung einen besonderen Stellenwert“.

Abteilung in Pandemie besonders gefordert

Vor allem jetzt in den harten Zeiten der Pandemie kümmern sich die Trainer und Trainerinnen um die Kinder und Jugendlichen der Abteilung um Abteilungsleiter Gereon Duwe, indem sie das Training online fortführen. Wichtig für die RE-Verantwortlichen sind die Eltern dabei stets mit ins Boot zu holen, denn diese steuern das Tun und Handeln der Kinder zuhause. Auch der Austausch mit ihnen ist RE wichtig. Einfach mal ein kurzes Telefonat oder eine Nachricht über Messanger-Dienste.

So hat die Abteilung vor der Corona-Pandemie unter anderem für Jugendliche Ferienfreizeiten in Italien für kleines Geld angeboten, Beachvolleyball-Events (auch wenn es in Schwelm immer noch keine Beachfelder gibt), die traditionelle aktive Weihnachtsfeier, Sommerfest, Besuche von Turnieren oder Aktivitäten außerhalb des Trainingsbetriebs.

Vereinsleben stärkt die Kinder

Was den RE-Volleyballern stets wichtig ist, ist gegen eine „Vereinszugehörigkeitsmüdigkeit“ zu kämpfen. "Ein Vereinsleben in einer Gemeinschaft stärkt die Kinder und fördert die sozialen Kompetenzen. Die Entwicklung junger Menschen in einem Team oder Verein ist ein unterschätztes Gut", so Gereion Duwe. Das Märkische Gymnasium Schwelm, MGS, trägt einen großen Teil zu dieser Auszeichnung bei. Denn durch die Kooperation mit der Schule bildet es das Fundament der RE-Volleyballer. Das MGS soll aber mittelfristig nicht die einzige Schule in diesem Verbund bleiben.

Zeitpunkt der Ehrung ungewiss

Der Zeitpunkt der offiziellen Ehrung ist aufgrund der derzeitigen Situation ungewiss. Möglicherweise kann diese erst im Frühsommer 2021 durch ein DVV-Präsidiumsmitglied, welches aus Frankfurt anreisen würde vorgenommen werden.

https://www.wp.de/sport/lokalsport/ennepetal/