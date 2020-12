Kaum Weihnachtspause für Andreas Sander aus Ennepetal

Starke Leistung in Gröden. Andreas Sander will in Bormio seine derzeit gute Form bestätigen.

Ennepetal/Bormio Samstag und Sonntag Training, Montag geht es weiter im Weltcup-Zirkus. Das erwartet Andreas Sander im italienische Bormio.

Alle Jahre wieder währt die Weihnachtspause nur eine kurze Zeit für den Ennepetaler Skirennfahrer Andreas Sander. Denn am Zweiten Feiertag beginnt das Rennwochenende im italienischen Bormio. Um Weltcuppunkte geht es im Super G und in der Abfahrt. Am Samstag, 26. Dezember, geht laut Plan das erste Training in Szene. Das zweite Training ist für den Sonntag, 27. Dezember, angesetzt.

Dann geht es für den 31-Jährigen darum, seine bisher gute Form zu bestätigen. Um Abfahrts-Punkte geht am Montag, 28. Dezember, ab 11.30 Uhr, der Super G wird einen Tag später, 29. Dezember, ebenfalls um 11.30 Uhr gestartet. Dannach kann Andreas Sander ein wenig zur Ruhe kommen. Die nächten Trainingseinheiten und die Rennen im Super G und in der Abfahrt sind für den 12. bis 17. Januar in Wengen/Schweiz terminiert.

An den bisherigen zwei Renn-Wochenende fuhr der Ennepetaler bei vier Starts viermal in die Punkteränge, dreimal erreichte er die Top Ten. brachte im Super G den achten Platz und 32 Punkte, in der Abfahrt Rang sieben und 36 Zähler. In einem der Klassiker der laufenden Weltcupsaison, der ausgetragen wurde, erreichte Sander Platz fünf im Super G - macht weitere 45 Punkte. Die Abfahrt beendete der 31-Jährige auf Rang 16 (15 Punkte auf der Habenseite).

Das bedeutet in der Gesamtwertung den 18. Platz bei 128 Punkten. Im Super G mit 77 Zählern hat Andreas Sander bisher den Gesamtplatz sechs mit 77 Zählern inne. Die Abfahrt beschert ihm zur Zeit 51 Punkte mit dem zwölften Platz. Damit ist der Fahrer der Skigemeinschaft Ennepetal der zweitbeste DSV-Fahrer. Nur Alexander Schmidt, der beim Riesenslalom und im Parallelslalom startet, ist mit Platz zehn und 165 Punkten im Gesamtklassement besser.

Im Vorfeld hatte sich Andreas Sander zuversichtlich im Blick auf die ungewöhnliche Saison ohne Zuschauer und ohne die Rennen in den USA und in Kanada gegeben – ohne eine Prognose abzugeben. Nur so viel hatte er gegenüber unserer Redaktion gesagt: „Ich traue mir auf jeden Fall einiges zu dieses Jahr. Ich möchte den besten Winter meiner Karriere fahren, da mache ich kein Geheimnis draus. Es ist mein Ziel, um die Weltspitze mitzufahren, aber es wird sich zeigen, ob das möglich ist. Es kann sich in jede Richtung entwickeln.“

