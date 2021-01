Kitzbühel-Training: Andreas Sander wieder bester DSV-Fahrer

Ennepetal/Kitzbühel. Hahnenkamm: Zweimal Training, zweimal Sechster, zweimal bester DSV-Fahrer. Das verspricht einiges für die Abfahrten und den Super G.

Auch im zweiten und letztem Training deutet sich an, dass Kitzbühel ein gutes Pflaster für den Ennepetaler Skirennfahrer Andreas Sander ist. Nach dem sechsten Platz beim zeiten Training am Mittwoch, womit der 31-Jährige bester DSV-Fahrer war, war es am Donnerstag erneut Rang sechs. Erneut als bester DSV-Fahrer, diesmal fünf Plätze vor Josef Ferstl.

Erneut war Andreas Sander mit der Nummer zehn gestartet, ins Zielkam er mit der viertbesten Zeit. Max Franz aus Österreich, Travis Ganong (USA) und der italienische Fahrer Dominik Paris waren schneller. Schließlich waren es 1,13 Sekunden mehr als der Training-Schnellste Vinvent Kriechmayr aus Österreich.

Samstag, 11.30 Uhr: Wengen-Rennen wird nachgeholt

Weiter geht es heute ab 11.30 Uhr, wenn das in Wengen abgesagte Abfahrts-Rennen nachgeholt wird. Danach geht es regulär weiter: am Sonntag, 23. Januar, ab 11.30 Uhr mit der Abfahrt und am Sonntag, 24. Januar, ab 10.20 Uhr mit dem Super G.

Für Andreas Sander ist Kitzbühel in den vergangenen Saisons zum guten Pflaster geworden, als ihm mit dem elften Rang die beste Saison-Platzierung in der Abfahrt gelang. Auf der Streif im Januar 2020 wurde er überdies Achter im Super G - das war die zweitbeste Platzierung der vergangenen Saison. Vor der Zwangspause in 2019 (Kreuzbandriss) hatte Andreas Sander in der Saison 2018 in Kitzbühel gar den sechsten Platz in der Abfahrt und Rang acht im Super G feiern dürfen.

Bisher drei Weltcup-Wochenenden

Bisher hat es drei Weltcup-Wochenenden in der laufenden Saison für Andreas Sander gegeben. Der traditionelle Auftakt im kanadischen Lake Louise und US-amerikanischen Beaver Creak hatte der Weltverband wegen der Corona-Pandemie gestrichen. Zum Saisonstart erreichte der 31-Jährige Platz sieben (Abfahrt) und acht (Super G). Im folgten die Ränge fünf (Super G) und 16 (Abfahrt), ehe im italienischen Bormio das Jahr 2020 mit eher enttäuschenden Plätzen 19 (Abfahrt) und 20 (Super G) für Andreas Sander endete.

Im Gesamtklassement hat Sander bisher 151 Punkte eingefahren; 88 im Super G und 63 in der Abfahrt. Damit belegt der Athlet der Skigemeinschaft Ennepetal den 27. Platz als drittbester Deutscher. Linus Strasser steht derzeit auf Rang zwölf (235 Pkt), Alexander Schmid auf Rang 19 (184 Pkt).

